Apple'ın Gizlilik Özelliği Facebook'a Gelir Kaybettirecek

Milyonlarca iPhone kullanıcısının reklamverenler tarafından hedef alınmasını kısıtlayacak yeni özellik ile Facebook'un ana şirketi Meta milyarlarca dolar gelir kaybedeceğini açıkladı.

Birçoğumuz gerçek hayatta bahsettiğimiz ihtiyaçlarımızın uygulamalarda önümüze reklam olarak çıktığını fark etmişizdir. Telefonumuz üzerinden hiçbir site ya da uygulamada aramasak bile konuştuğumuz şeylerin reklam olarak çıkması akıllara ‘Dinleniyor muyuz?’ sorusunu getiriyor.

Bilgisayarlarda reklam engelleyici kullanmak bu durum için bir çözüm olabilir. Konu telefonlarımız olduğunda artık neredeyse her uygulamada önümüze çıkan reklamları engellemenin bir yolu yok. Apple, reklamverenlerin verilerine erişip erişememesini kullanıcılarının seçimine bırakacak yeni gizlilik değişikliğini duyurdu.

Yapılan gizlilik güncellemesi Facebook’a 10 milyar dolara mal olacak

iPhone telefonlara gelecek olan yeni ‘Uygulama İzleme Şeffaflığı’ özelliği ile kullanıcılar reklamverenlerin verilerine erişip erişememesini seçebilecek. Bu da uygulamalarda önümüze çıkan reklamları doğrudan etkileyecek ve iPhone kullanıcılarının reklamverenler tarafından hedef alınmasını zorlaştıracak.

Bu yeni gizlilik değişikliği ile reklamlardan milyarlarca dolar kazanan Facebook’un geliri de doğrudan etkilenecek. Facebook’un ana şirketi Meta geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Apple’ın yapacağı gizlilik değişikliğinin şirketin 10 milyar dolarlık gelir kaybına neden olacağını iddia etti. Apple yöneticisi Jane Hovarth ise “Facebook yöneticileri, niyetlerinin mümkün olduğunca veri toplamak olduğunu açıkça belirttiler. Kullanıcı gizliliğine yönelik bu saygısızlık büyümeye devam ediyor” dedi.

Apple, bu değişikliği geçtiğimiz yıl yapmayı planlıyordu ancak geliştiricelerin değişikliğe hazırlanmaları için bu yıla erteledi. Şirketler her ne kadar değişikliğe itiraz etseler de Apple bunu yapmakta kararlı. Görünüşe göre artık milyonlarca iPhone kullanıcısı reklamlardan daha uzak bir hayat sürecek.