Apple her yıl yeni iOS sürümünü tanıtırken bazı eski iPhone modellerine olan yazılım desteğini sonlandırıyor. Haziran ayında tanıtılması beklenen iOS 27 güncellemesinin yaklaşmasıyla güncellemeyi almayacak iPhone modelleri de netleşmeye başladı.

Bu kapsamda özellikle 2019 ve 2020 dönemine ait bazı cihazların artık destek dışı kalması bekleniyor. Eğer “iOS 27 alacak iPhone modelleri hangileri?” ya da “benim iPhone’um iOS 27 alacak mı?” diye merak ediyorsan, doğru yerdesin.

Bu içerikte, iOS 27 güncellemesi almayacak iPhone modellerini, teknik detaylarıyla birlikte tek tek ele alıyoruz.

iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri

Apple’ın güncelleme politikasına göre aşağıdaki modellerin iOS 27 desteği alamayacağı öngörülüyor:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. Nesil - 2020)

iPhone 11, Apple tarafından 2019 yılında tanıtıldı ve kutudan iOS 13 işletim sistemi ile çıktı. Apple’ın en çok satan modellerinden biri olan bu iPhone 11, uzun yıllar boyunca güncelleme desteği almaya devam etti.

iPhone 11’in yaklaşık 7 yıl boyunca iOS güncellemesi aldığı görülüyor. Bu da Apple standartlarına göre oldukça uzun bir destek süresi anlamına geliyor. Ancak donanım tarafında özellikle işlemci ve RAM sınırları nedeniyle iOS 27 ile birlikte destek kesilmesi bekleniyor.

iPhone 11 Teknik Özellikleri

Özellikleri Ekran 6.1 inç Liquid Retina IPS LCD Çözünürlük 828 x 1792 piksel İşlemci Apple A13 Bionic RAM 4 GB Depolama 64 / 128 / 256 GB Kamera 12 MP + 12 MP çift arka kamera Ön Kamera 12 MP Batarya 3110 mAh Çıkış Yılı 2019 Çıkış iOS Sürümü iOS 13

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro, yine 2019 yılında tanıtılan ve Apple’ın o dönemdeki premium modeli olarak piyasaya sürülen bir cihazdı. Kutudan iOS 13 ile çıkan iPhone 11 Pro, uzun süre güncelleme desteği aldı.

Toplamda yaklaşık 7 yıl güncelleme alan iPhone 11 Pro, performans açısından hala güçlü olsa da Apple’ın yeni nesil yazılım özelliklerini desteklemekte zorlanması nedeniyle iOS 27 listesi dışında kalıyor.

iPhone 11 Pro Teknik Özellikleri

Özellikleri Ekran 5.8 inç Super Retina XDR OLED Çözünürlük 1125 x 2436 piksel İşlemci Apple A13 Bionic RAM 4 GB Depolama 64 / 256 / 512 GB Kamera 12 MP + 12 MP + 12 MP üçlü kamera Ön Kamera 12 MP Batarya 3046 mAh Çıkış Yılı 2019 Çıkış iOS Sürümü iOS 13

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 serisinin en güçlü modeli olarak 2019 yılında tanıtıldı. Büyük ekranı ve güçlü donanımıyla uzun süre üst segmentte kalmayı başardı.

Cihaz, iOS 13 ile piyasaya çıktı ve yaklaşık 7 yıl boyunca güncelleme aldı. Ancak iOS 27 ile birlikte Apple’ın bu modele olan yazılım desteğini sonlandırması bekleniyor.

iPhone 11 Pro Max Teknik Özellikleri

Özellikleri Ekran 6.5 inç Super Retina XDR OLED Çözünürlük 1242 x 2688 piksel İşlemci Apple A13 Bionic RAM 4 GB Depolama 64 / 256 / 512 GB Kamera 12 MP + 12 MP + 12 MP Ön Kamera 12 MP Batarya 3969 mAh Çıkış Yılı 2019 Çıkış iOS Sürümü iOS 13

iPhone SE (2. Nesil - 2020)

nesil iPhone SE, 2020 yılında tanıtıldı ve uygun fiyatlı iPhone arayan kullanıcılar için piyasaya sürüldü. Cihaz, iOS 13 ile kutudan çıktı ve A13 Bionic işlemcisi sayesinde uzun süre güncel kalmayı başardı.

Toplamda yaklaşık 6-7 yıl güncelleme alan iPhone SE (2020), kompakt yapısına rağmen güçlü performans sunuyordu. Ancak RAM kapasitesi ve eski tasarım mimarisi nedeniyle iOS 27 desteği dışında kalıyor.

iPhone SE (2. Nesil) Teknik Özellikleri

Özellikleri Ekran 4.7 inç Retina IPS LCD Çözünürlük 750 x 1334 piksel İşlemci Apple A13 Bionic RAM 3 GB Depolama 64 / 128 / 256 GB Kamera 12 MP Ön Kamera 7 MP Batarya 1821 mAh Çıkış Yılı 2020 Çıkış iOS Sürümü iOS 13

iOS 26’yı Bile Alamayan Daha Eski iPhone Modelleri

Yukarıdaki modeller iOS 27 güncellemesi almayacak olsa da, aslında Apple daha eski cihazlar için desteği çok daha önce kesmişti. Örneğin iPhone XR, iPhone XS ve daha eski modellerin önemli bir kısmı iOS 26 güncellemesini bile alamadı.