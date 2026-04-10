Bu kapsamda özellikle 2019 ve 2020 dönemine ait bazı cihazların artık destek dışı kalması bekleniyor. Eğer “iOS 27 alacak iPhone modelleri hangileri?” ya da “benim iPhone’um iOS 27 alacak mı?” diye merak ediyorsan, doğru yerdesin.
Bu içerikte, iOS 27 güncellemesi almayacak iPhone modellerini, teknik detaylarıyla birlikte tek tek ele alıyoruz.
iOS 27 Güncellemesi Almayacak iPhone Modelleri
Apple’ın güncelleme politikasına göre aşağıdaki modellerin iOS 27 desteği alamayacağı öngörülüyor:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2. Nesil - 2020)
iPhone 11
iPhone 11, Apple tarafından 2019 yılında tanıtıldı ve kutudan iOS 13 işletim sistemi ile çıktı. Apple’ın en çok satan modellerinden biri olan bu iPhone 11, uzun yıllar boyunca güncelleme desteği almaya devam etti.
iPhone 11’in yaklaşık 7 yıl boyunca iOS güncellemesi aldığı görülüyor. Bu da Apple standartlarına göre oldukça uzun bir destek süresi anlamına geliyor. Ancak donanım tarafında özellikle işlemci ve RAM sınırları nedeniyle iOS 27 ile birlikte destek kesilmesi bekleniyor.
iPhone 11 Teknik Özellikleri
|Özellikleri
|Ekran
|6.1 inç Liquid Retina IPS LCD
|Çözünürlük
|828 x 1792 piksel
|İşlemci
|Apple A13 Bionic
|RAM
|4 GB
|Depolama
|64 / 128 / 256 GB
|Kamera
|12 MP + 12 MP çift arka kamera
|Ön Kamera
|12 MP
|Batarya
|3110 mAh
|Çıkış Yılı
|2019
|Çıkış iOS Sürümü
|iOS 13
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro, yine 2019 yılında tanıtılan ve Apple’ın o dönemdeki premium modeli olarak piyasaya sürülen bir cihazdı. Kutudan iOS 13 ile çıkan iPhone 11 Pro, uzun süre güncelleme desteği aldı.
Toplamda yaklaşık 7 yıl güncelleme alan iPhone 11 Pro, performans açısından hala güçlü olsa da Apple’ın yeni nesil yazılım özelliklerini desteklemekte zorlanması nedeniyle iOS 27 listesi dışında kalıyor.
iPhone 11 Pro Teknik Özellikleri
|Özellikleri
|Ekran
|5.8 inç Super Retina XDR OLED
|Çözünürlük
|1125 x 2436 piksel
|İşlemci
|Apple A13 Bionic
|RAM
|4 GB
|Depolama
|64 / 256 / 512 GB
|Kamera
|12 MP + 12 MP + 12 MP üçlü kamera
|Ön Kamera
|12 MP
|Batarya
|3046 mAh
|Çıkış Yılı
|2019
|Çıkış iOS Sürümü
|iOS 13
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 serisinin en güçlü modeli olarak 2019 yılında tanıtıldı. Büyük ekranı ve güçlü donanımıyla uzun süre üst segmentte kalmayı başardı.
Cihaz, iOS 13 ile piyasaya çıktı ve yaklaşık 7 yıl boyunca güncelleme aldı. Ancak iOS 27 ile birlikte Apple’ın bu modele olan yazılım desteğini sonlandırması bekleniyor.
iPhone 11 Pro Max Teknik Özellikleri
|Özellikleri
|Ekran
|6.5 inç Super Retina XDR OLED
|Çözünürlük
|1242 x 2688 piksel
|İşlemci
|Apple A13 Bionic
|RAM
|4 GB
|Depolama
|64 / 256 / 512 GB
|Kamera
|12 MP + 12 MP + 12 MP
|Ön Kamera
|12 MP
|Batarya
|3969 mAh
|Çıkış Yılı
|2019
|Çıkış iOS Sürümü
|iOS 13
iPhone SE (2. Nesil - 2020)
- nesil iPhone SE, 2020 yılında tanıtıldı ve uygun fiyatlı iPhone arayan kullanıcılar için piyasaya sürüldü. Cihaz, iOS 13 ile kutudan çıktı ve A13 Bionic işlemcisi sayesinde uzun süre güncel kalmayı başardı.
Toplamda yaklaşık 6-7 yıl güncelleme alan iPhone SE (2020), kompakt yapısına rağmen güçlü performans sunuyordu. Ancak RAM kapasitesi ve eski tasarım mimarisi nedeniyle iOS 27 desteği dışında kalıyor.
iPhone SE (2. Nesil) Teknik Özellikleri
|Özellikleri
|Ekran
|4.7 inç Retina IPS LCD
|Çözünürlük
|750 x 1334 piksel
|İşlemci
|Apple A13 Bionic
|RAM
|3 GB
|Depolama
|64 / 128 / 256 GB
|Kamera
|12 MP
|Ön Kamera
|7 MP
|Batarya
|1821 mAh
|Çıkış Yılı
|2020
|Çıkış iOS Sürümü
|iOS 13
iOS 26’yı Bile Alamayan Daha Eski iPhone Modelleri
Yukarıdaki modeller iOS 27 güncellemesi almayacak olsa da, aslında Apple daha eski cihazlar için desteği çok daha önce kesmişti. Örneğin iPhone XR, iPhone XS ve daha eski modellerin önemli bir kısmı iOS 26 güncellemesini bile alamadı.