iPhone Ultra'nın Render Görüntüleri, Pil Kapasitesi ve Kalınlığı Ortaya Çıktı

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u olacak olan iPhone Ultra'ya dair birtakım yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Apple’ın uzun süredir merakla beklenen katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni sızıntılar gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz günlerde adının iPhone Ultra olacağı ortaya çıkan katlanabilir iPhone ile ilgili bugün daha fazla detaya hâkimiz.

Tasarımı nasıl olacak?

Sızdırılan görseller, iPhone Ultra’nın piyasadaki diğer katlanabilir telefonlardan farklı bir formda olacağını gösteriyor. Cihaz katlı hâlde yaklaşık 9.5 mm, açık hâlde ise sadece 4.5 mm kalınlığında olacak.

Bu sebeple kapalıyken daha kısa, açıldığında ise rakiplerinden belirgin şekilde daha geniş olması bekleniyor. Özellikle Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Samsung Galaxy Z Fold 8 gibi modellere karşı farklı bir kullanım deneyimi sunacağı aşikâr.

Ekran altı kamera sürprizi

En dikkat çekici detaylardan biri ise ekran teknolojisi. Bazı prototiplerde, ön kameranın ekran altına gizlendiği ve böylece kesintisiz bir ekran deneyimi sunulduğu iddia ediliyor.

Eğer bu özellik geliştirme sürecinde telefondan çıkarılmazsa, kullanıcılar tamamen “çerçevesiz” bir görüntü deneyimi yaşayabilir.

Rakiplerinden daha büyük batarya

Sızıntılara göre iPhone Ultra’nın batarya kapasitesi tam 5.800 mAh olacak. Bu da Samsung Galaxy Z Fold7'nin 4.400 mAh bataryasıyla kıyaslandığında ciddi bir artış olacağı anlamına geliyor.

Keza Samsung Galaxy Z Fold8'in de 5.000 mAh bataryaya sahip olacağı yönünde raporlar bulunuyordu.

Peki sizce iPhone Ultra, Apple'ın beklediği başarıyı yakalayabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.