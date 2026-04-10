Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

iPhone Ultra'nın Render Görüntüleri, Pil Kapasitesi ve Kalınlığı Ortaya Çıktı

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u olacak olan iPhone Ultra'ya dair birtakım yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın uzun süredir merakla beklenen katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni sızıntılar gün yüzüne çıktı.

Geçtiğimiz günlerde adının iPhone Ultra olacağı ortaya çıkan katlanabilir iPhone ile ilgili bugün daha fazla detaya hâkimiz.

Tasarımı nasıl olacak?

Sızdırılan görseller, iPhone Ultra’nın piyasadaki diğer katlanabilir telefonlardan farklı bir formda olacağını gösteriyor. Cihaz katlı hâlde yaklaşık 9.5 mm, açık hâlde ise sadece 4.5 mm kalınlığında olacak.

Bu sebeple kapalıyken daha kısa, açıldığında ise rakiplerinden belirgin şekilde daha geniş olması bekleniyor. Özellikle Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Samsung Galaxy Z Fold 8 gibi modellere karşı farklı bir kullanım deneyimi sunacağı aşikâr.

Ekran altı kamera sürprizi

En dikkat çekici detaylardan biri ise ekran teknolojisi. Bazı prototiplerde, ön kameranın ekran altına gizlendiği ve böylece kesintisiz bir ekran deneyimi sunulduğu iddia ediliyor.

Eğer bu özellik geliştirme sürecinde telefondan çıkarılmazsa, kullanıcılar tamamen “çerçevesiz” bir görüntü deneyimi yaşayabilir.

Rakiplerinden daha büyük batarya

Sızıntılara göre iPhone Ultra’nın batarya kapasitesi tam 5.800 mAh olacak. Bu da Samsung Galaxy Z Fold7'nin 4.400 mAh bataryasıyla kıyaslandığında ciddi bir artış olacağı anlamına geliyor.

Keza Samsung Galaxy Z Fold8'in de 5.000 mAh bataryaya sahip olacağı yönünde raporlar bulunuyordu.

Apple, Bu iPhone Özelliğinin Bugüne Kadar Hacklenemediğini İddia Ediyor Apple, Bu iPhone Özelliğinin Bugüne Kadar Hacklenemediğini İddia Ediyor
Katlanabilir iPhone'un Muhtemel Adı Ortaya Çıktı (Hayır, iPhone Fold Değil) Katlanabilir iPhone'un Muhtemel Adı Ortaya Çıktı (Hayır, iPhone Fold Değil)

Peki sizce iPhone Ultra, Apple'ın beklediği başarıyı yakalayabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

Turkcell, Binlerce 5G Telefonu %50 İndirimle Satacak: Peşin Fiyatına 6 Ay Taksit de Var!

Turkcell, Binlerce 5G Telefonu %50 İndirimle Satacak: Peşin Fiyatına 6 Ay Taksit de Var!

Sudan Ucuz Fiyata 120 Hz Ekran, 6300 mAh Batarya Sunan Redmi 15A Tanıtıldı

Sudan Ucuz Fiyata 120 Hz Ekran, 6300 mAh Batarya Sunan Redmi 15A Tanıtıldı

Tamir Edilmesi En Zor Telefon Markaları Açıklandı (Samsung ve iPhone Sahipleri Üzgün)

Tamir Edilmesi En Zor Telefon Markaları Açıklandı (Samsung ve iPhone Sahipleri Üzgün)

Uygun Fiyata İddialı Özellikler Sunmasıyla Peynir Ekmek Gibi Satacak Redmi Note 15 SE Tanıtıldı

Uygun Fiyata İddialı Özellikler Sunmasıyla Peynir Ekmek Gibi Satacak Redmi Note 15 SE Tanıtıldı

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

Türkiye’nin En Hızlı İnternet Sağlayıcısı Açıklandı

Türkiye’nin En Hızlı İnternet Sağlayıcısı Açıklandı

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.4.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

GTA 6'ya Ait Olduğu İddia Edilen Oyun İçi Video Sızdırıldı (Kaldırılmadan İzleyin)

GTA 6'ya Ait Olduğu İddia Edilen Oyun İçi Video Sızdırıldı (Kaldırılmadan İzleyin)

