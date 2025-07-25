Akıllı telefon dünyasında bağlantı standartları hızla değişirken, eski cihazlara yönelik çözümler de dikkat çekiyor. Apple'ın uzun yıllar kullandığı Lightning girişi, yerini yavaş yavaş USB-C'ye bırakıyor. Bu geçiş sürecinde, eski iPhone modellerini USB-C ile uyumlu hale getiren pratik çözümler öne çıkmaya başladı.

Lightning girişine sahip iPhone’lar için geliştirilen özel bir kılıf geliştirildi. Bu özel kılıf, cihazlara USB-C desteği kazandırıyor. Böylece kullanıcılar, telefonlarını değiştirmeden yeni bağlantı standardını kullanma imkânı elde ediyor.

İsviçreli mühendis Ken Pillonel’in geliştirdiği bu kılıf, 2018’de çıkan iPhone XR ve XS’ten başlayarak 2022 model iPhone 14 Pro ve Pro Max’e kadar toplam 20 farklı modelle uyumlu. 9V hızlı şarj, veri aktarımı ve Apple CarPlay desteği sunan kılıf, aynı zamanda kablosuz ve MagSafe şarjı da destekliyor.

20 farklı modelle uyumlu

Ancak kılıf her özelliği desteklemiyor. Harici ses cihazları, depolama birimleri ya da ekran gibi aksesuarları kullanmak isteyenlerin, iPhone’u kılıftan çıkarıp doğrudan Lightning portuna bağlaması gerekiyor. USB-C girişi kılıfın alt sağ köşesine yerleştirildiği için telefonu yatay tutarken şarj kablosu ele engel olmuyor. Bu da özellikle oyun oynarken ya da video izlerken ekstra rahatlık sağlıyor.

iPh0n3 USB-C kılıfı, Obsoless mağazası üzerinden 63 dolar fiyatla satışta. Şu anda sadece sınırlı sayıda model için stok bulunuyor. İlk iki parti hızla tükendi, üçüncü partinin ise eylül ortasında satışa çıkması planlanıyor. ABD’ye gönderim ücreti 10 doların altında. Farklı renk seçenekleri ise eylülde satışa sunulacak.