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Apple Hisseleri, Ürünlere Gelen Devasa Zammın Ardından Çakıldı: Yüz Milyarlarca Dolar Değer Kaybetti!

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Apple'ın iPad, Mac ve ev ürünlerine yaptığı zammın ardından hisseleri çakıldı. 2025'ten bu yana en büyük düşüş yaşandı.

Apple Hisseleri, Ürünlere Gelen Devasa Zammın Ardından Çakıldı: Yüz Milyarlarca Dolar Değer Kaybetti!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, 25 Haziran günü beklenmedik bir anda çok fazla sayıda ürününe zam yaptı. Mac modelleri, iPad’ler ve ev ürünlerini kapsayan bu zamda fiyatlar dünya çapında büyük artış gösterdi. Türkiye’de de on binlerce TL’ye varan fiyat artışları gördük. Firmanı bu zammı, dünya çapında yaşanan bellek krizi ve RAM fiyat artışları nedeniyle geldi.

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Apple’ın yaptığı zam, tahmin edebileceğiniz gibi şirketi pek iyi etkilemedi. Öyle ki zammın ardından Apple hisseleri ciddi bir düşüş yaşadı. Apple’ın hissesi 2025 yılından beri en düşük seviyelere ulaşmış durumda.

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Apple Hisseleri, Ürünlere Gelen Devasa Zammın Ardından Çakıldı: Yüz Milyarlarca Dolar Değer Kaybetti!
Ekran Resmi 2026-06-26 07.28.30

Yüz milyarlarca dolar değer kaybetti

Ekran Resmi 2026-06-26 07.28.30

Apple’ın hisseleri, bu içeriğin yazıldığı an itibarıyla 275,15 dolardan işlem görüyor. Bu da sadece 1 gün içinde firmanın hisselerinin %6,15 civarında düşüş yaşadığı anlamına geliyor. Bu, Nisan 2025’ten bu yana ABD’li teknoloji devinin yaşadığı en büyük düşüş olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Hâliyle bu düşüş, Apple’ın piyasa değerine de yansıdı. Firma, sadece bir günde 300 milyar dolara yakın değer kaybetti. Şu anda 4,041 trilyon dolar değeri var. RAM krizi nedeniyle gelen bu devasa zammın devamının gelme ihtimali de var. Fiyatlar sürekli arttığı için yakında diğer Apple ürünleri için de benzer hamleler görebiliriz.

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Apple

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