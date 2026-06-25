Apple, MacBook, iPad ve Ev Ürünlerinde Zam Yaptı: İşte Yeni Zamlı Fiyatlar!

Geçtiğimiz saatlerde Apple Store dünya genelinde kapanmıştı. Yeni bir ürün mü yoksa zam mı gelecek derken Apple Store açıldı.
Apple, MacBook, iPad ve ev ürünlerinde fiyatları zamlamış durumda. Yeni fiyatları sizler için aşağıda derledik.
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Zam sonrası Apple ürün fiyatları
|Ürün
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|MacBook Neo
|37.999 TL
|45.999 TL
|MacBook Neo (512 GB)
|42.999 TL
|52.249 TL
|MacBook Air 13”
|67.999 TL
|84.999 TL
|MacBook Air 15”
|79.999 TL
|94.999 TL
|MacBook Pro
|104.999 TL
|129.999 TL
|iMac
|79.999 TL
|99.999 TL
|Mac mini
|50.499 TL
|51.999 TL
|Mac Studio
|124.999 TL
|159.999 TL
|Mac Studio (Üst Model)
|249.999 TL
|339.999 TL
|iPad
|22.999 TL
|29.999 TL
|iPad mini
|32.999 TL
|39.999 TL
|iPad Air
|37.999 TL
|47.999 TL
|iPad Pro 11”
|64.999 TL
|77.999 TL
|Apple TV 4K (64 GB)
|8.999 TL
|13.499 TL
|Apple TV 4K (128 GB)
|10.499 TL
|16.499 TL
|HomePod mini
|5.999 TL
|7.999 TL
|HomePod
|17.999 TL
|20.999 TL