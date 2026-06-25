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Apple, MacBook, iPad ve Ev Ürünlerinde Zam Yaptı: İşte Yeni Zamlı Fiyatlar!

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Apple Store bir süre kapalı kaldıktan sonra tekrar açıldı ve fiyatlarda ciddi zamlar var.

Apple, MacBook, iPad ve Ev Ürünlerinde Zam Yaptı: İşte Yeni Zamlı Fiyatlar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Geçtiğimiz saatlerde Apple Store dünya genelinde kapanmıştı. Yeni bir ürün mü yoksa zam mı gelecek derken Apple Store açıldı.

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Apple, MacBook, iPad ve ev ürünlerinde fiyatları zamlamış durumda. Yeni fiyatları sizler için aşağıda derledik.

İçerikten Görseller

Apple, MacBook, iPad ve Ev Ürünlerinde Zam Yaptı: İşte Yeni Zamlı Fiyatlar!
2

Zam sonrası Apple ürün fiyatları

2

Ürün Eski Fiyat Yeni Fiyat
MacBook Neo 37.999 TL 45.999 TL
MacBook Neo (512 GB) 42.999 TL 52.249 TL
MacBook Air 13” 67.999 TL 84.999 TL
MacBook Air 15” 79.999 TL 94.999 TL
MacBook Pro 104.999 TL 129.999 TL
iMac 79.999 TL 99.999 TL
Mac mini 50.499 TL 51.999 TL
Mac Studio 124.999 TL 159.999 TL
Mac Studio (Üst Model) 249.999 TL 339.999 TL
iPad 22.999 TL 29.999 TL
iPad mini 32.999 TL 39.999 TL
iPad Air 37.999 TL 47.999 TL
iPad Pro 11” 64.999 TL 77.999 TL
Apple TV 4K (64 GB) 8.999 TL 13.499 TL
Apple TV 4K (128 GB) 10.499 TL 16.499 TL
HomePod mini 5.999 TL 7.999 TL
HomePod 17.999 TL 20.999 TL
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