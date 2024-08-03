Apple'ın yeni katlanabilir modelleri ile ilgili heyecan verici yeni iddialar ortaya atıldı.

Apple'ın da bir gün katlanabilir telefon üretmesi kaçınılmaz görünüyor. Son söylentilere göre Cupertinolu dev, 2026 yılında bir değil iki farklı katlanabilir cihaz ile karşımıza çıkacak ve bu cihazların biri iPad/mac arası bir model olarak satışa çıkacak.

Bu cihazlardan ilki, Z Flip serisinde gördüğümüz gibi "istiridye" modeli katlanan bir telefon olacak ve açıldığında standart modeller ile aynı boyutlara ulaşacak. İkinci cihaz ise açıldığında 20,3 inç boyutu bulan bir iPad/Mac hibriti olacak. En azından Haitong Securities Apple analisti Jeff Pu'ya göre durum bu şekilde.

Samsung ile katlanabilir ekran sözleşmesi imzalanmıştı

Pu'ya göre Apple'ın katlanabilir iPad/Mac hibritini 2026'nın ikinci çeyreğinde, katlanabilir iPhone'u ise yılın sonuna doğru göreceğiz. Öte yandan bu iddialar, son gelişmeler ışığında ele alındığında çok da uçuk gözükmüyor. Mayıs ayında Apple ile Samsung'un katlanabilir ekranlar için bir sözleşme imzaladığı ortaya çıktmıştı. Ayrıca Apple'ın da katlanabilir cihazlar için aldığı çeşitli patentler bulunuyor.

Bu yılın başlarında, Apple'ın iki farklı iPhone prototipi oluşturduğu söylenmişti. Bunlardan biri Galaxy Z Fold serisine benzer bir kitap tarzı iPhone katlanabilir, diğeri ise Galaxy Z Flip serisine benzer bir clamshell iPhone'du. Görünüşe göre Apple, bu kararını da değiştirmiş durumda.