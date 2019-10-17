Apple A13 İşlemcisi, Android Rakiplerini İkiye Katladı

Apple kararlı ve güçlü mobil çipleriyle her yeni nesilde büyük yol katediyor. iPhone 11'lerde de yer alan yeni nesil çipte de durum değişmedi. Apple, A13 Bionic işlemcisiyle sektördeki rakiplerini ezip geçmiş durumda.

Apple'ın A13 Bionic çiplerinin mobil dünyanın en güçlü işlemcilerinden biri olduğunu zaten biliyoruz. Peki önceki nesil A12'ye göre nasıl bir değişim yaşandı ve performansta ne gibi artışlar göründü?

Apple A13 Bionic çipleriyle mobil sektörde liderliği ele geçirdi. Hem de öyle küçük bir farkla değil. iPhone 11'de de kullanılan son teknolojinin, A12'ye göre yüzde 20 daha iyi performans gösterdiği iddiaları tutarlı. En dikkat çeken noktalardan biri ise A13 Bionic'in en iyi Android çipten yaklaşık 2 kat daha fazla performans sunması. Android'le aradaki ciddi fark yeterli olmadıysa A13'ün Intel ve AMD'nin sunduğu en iyi masaüstü bilgisayar işlemcileriyle 'en azından tek bir ölçütte' yarışabildiğini söyleyebiliriz.

A13 Bionic, grafik bölümünde etkileyici bir değişimle geldi. A13 çipli iPhone 11 Pro, önceki nesil iPhone modellerine göre yüzde 50 ila 60 daha yüksek grafiksel performansa sahip.

Böylesine güçlü bir çipe sahip olmanın bazı dezavantajları da var. A13 Bionic, yük bindikçe daha fazla güç tüketiyor. Daha basit bir şekilde açıklamak gerekirse A13, harcadığı batarya gücü nedeniyle en az verimli işlemcilerden biri.

Apple, yeni çipleriyle yüksek verimli çekirdeklerin mimarisini yeniledi. Yeni "Thunder" çekirdeği, bir önceki nesle göre neredeyse yarı yarıya daha az güç tüketirken, Snapdragon 855'in yüksek verimli çekirdeğinin performansını 3'e katlıyor. Bir başka ilginç detay da yeni U1 Ultra Geniş Bant çipiyle ilgili. iPhone'lerda bulunan silikon birim hakkındaki kapsamlı araştırmalara rağmen bu noktada çipin pek de yol kat etmediği belirtiliyor.

Apple'ın mobil yongaları, özel olarak tasarlanıyor ve performans açısından uzun zamandır mobil sektörde lider durumdalar. Rakip Android markalar, kağıt üzerinde üstün görünseler de, Apple dünyanın en kararlı ve hızlı akıllı telefonlarını üretiyor. A13 Bionic de bunun en iyi örneklerinden biri.