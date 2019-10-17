Apple'ın Akıllı Yüzük Üzerinde Çalıştığını Gösteren Patent

Apple, giyilebilir teknoloji konusunda yeni bir devir başlatabilir. Yeni ortaya çıkan bir patente göre Apple, akıllı saat sektöründeki başarısının ardından şimdi de akıllı yüzükler üzerinde çalışıyor.

Apple, dünyadaki en popüler akıllı saat olan Apple Watch ile giyilebilir teknoloji alanında başarılı bir çizgi yakaladı. Ayrıca yeni Apple tarafından geliştirilen AirPods'lar da alanında en popüler ürünlerden biri. Endüstrinin güvenilir analistlerinden Ming-Chi Kuo, uzun zamandır konuşulan Apple Glasses AR gözlüklerinin gelecek yılın başlarında iPhone SE 2 ile birlikte piyasaya sürüleceğini açıkladı. Ancak diğer yandan ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan yeni bir patentte; Apple'ın giyilebilir teknolojide çığır açacak akıllı yüzükler üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Patent, "Cihazlar, yöntemler ve giyilebilir elektronik yüzük işlem cihazı için kullanıcı arayüzleri" başlığı altında kaydedilmiş. Patent kapsamına giren teknoloji; işlemci, şarj edilebilir güç kaynağı, kablosuz alıcı-verici içeren ve dokunmatik ekranı olan bir yüzük olarak tanımlanıyor. Yüzük parmağa takılıyken, iPhone veya iPad gibi başka bir cihazdaki işlemleri kontrol etmek için parmakla dokunma, sesli komut veya el hareketleri kullanılabiliyor. Başka bir deyişle Apple Ring, diğer cihazlarla birlikte kullanılacak ve bağımsız bir ürün olmayacak.

"Telefonlarımızı ve tabletlerimizi kontrol etmek için neden Apple Ring kullanalım ki?" dediğinizi duyar gibiyiz. Apple'ın patentte belirtildiği gibi "şu anda dokunmatik ekranlı ürünler bazı basit görevler ve uygulamalar için kullanışsız veya verimsiz" olabiliyor. Şirket, örnek olarak kullanıcıların iPhone veya iPad'i uzun süre tuttuktan sonra ellerinin veya kollarının yorulabileceğini söylüyor. Diğer yandan dokunmatik ekranlı bir cihazdan çıkan ışık "bazı sosyal ortamlarda uygunsuz veya tehdit altındaki bir kullanıcının pozisyonunu ortaya çıkararak" tehlikeli olabiliyor. Apple, patentte belirttiği gibi yüzük kullanılmasının tüketicilerin dokunmatik ekranlı bir aygıtla etkileşime girmesinin daha verimli, daha güvenli, gizli ve ergonomik bir yol olacağına inanıyor.

Amazon da kısa bir süre önce sanal asistanı Alexa için akıllı yüzüğü Echo Loop'u tanıttı. Yüzük, akıllı hoparlörle aynı işlevselliği sağlıyor, ancak parmak etrafına sarılarak kullanılıyor. Yüzükle Alexa uygulamasını açabiliyor ve işlem düğmesine çift tıkladığınızda aranacak bir telefon numarası belirleyebiliyorsunuz. Echo Loop bağlantı için kullanıcıların akıllı telefonuna bağlanıyor. Apple patentine benzer şekilde, Echo Loop da her iki taraftan da kullanıcının işaret parmağına takılacak şekilde boyutlandırıldı. Amazon'un akıllı yüzüğünün fiyatı sınırlı süre için 129,99 dolar. Ancak daha sonra 179,99 dolara yükselecek.

Akıllı yüzüklerin öncelikle iPhone'ları kontrol etmek için kullanılması bekleniyor. Yakında çıkacağı öngörülen Apple AR Gözlükleri'yle birlikte, Apple Ring de şirketin ürün yelpazesini önemli ölçüde genişletebilir.