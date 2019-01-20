Apple'ın Eski iPhone Satışı Açıklaması Yasaklandı

Apple, Alman mahkemelerinin iPhone 7 ve iPhone 8 satışlarının Almanya'da durdurulması kararına kısmi olarak uyacağını belirtmişti. Satış mağazalarında eski iPhone modellerinin satışını durduran Apple, cihazların başka yollarla satılacağını açıklamıştı. Apple'ın bu açıklamalarının yayınlandığı basın bültenlerini kullanması Alman mahkemesinin aldığı kararla yasaklandı.

Qualcomm'un patent ihlali davalarının Apple cephesinde yankıları sürüyor. Qualcomm ile hukuki bir savaş içinde olan Apple, Alman mahkemesinin aldığı karar gereğince eski iPhone modellerinin Almanya'daki satışını durdurmak zorunda kalmıştı. Şirketin resmi internet sitesindeki satışın duracağı fakat üçüncü parti satıcılar tarafından satışların devam edeceği açıklaması, oldukça ses getirmişti.

Qualcomm, Apple'ın bu açıklaması sonrası bir önlem daha aldı. Şirketin açıklamalarını "aldatıcı" olarak nitelendiren Qualcomm, Apple'ın açıklamasında yer alan satışların devam edeceği ifadesini kullanmasının yasaklanmasını istedi. Qualcomm, ayrıca mahkemeden Apple'ın üçüncü parti satıcılar tarafından iPhone 7 ve iPhone 8 satmayı sonlandırmasını talep etti.

Qualcomm'un taleplerini değerlendiren hakim, Apple'ın açıklamalarındaki ifadenin yanıltıcı olduğuna ve sınırsız erişebilirlik izlenimi verdiğine karar verdi. Böylece Apple'ın geçmişte yaptığı, "satışların üçüncü parti satıcılar tarafından satışların devam edeceği" ifadesini içeren basın bültenlerini kullanmasına yasak geldi.

Apple, yılın başından beri resmi internet sitelerinden Almanya'ya iPhone 7 ve iPhone 8 satışı yapmamıştı. Apple'ın bu açıklamasına gelen yasaktan sonra üçüncü parti satıcıların iPhone satışlarında ise bir değişiklik olmayacak.

Almanya'da yaşanan bu gelişmelere ek olarak Qualcomm, Çin'de de birden fazla iPhone modelinin satışını yasaklatmıştı. Bu hamle sonrası Apple, bir yazılım güncellemesi ile bu kararı aşmayı başarmıştı. Apple'ın iPhone XR, iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinin bu kararlardan etkilenmediğini belirtelim. Önümüzdeki süreçte daha da kızışacak bu hukuk savaşının nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz.