Geçen sene Aralık ayında Apple, Londra merkezli müzik tanıma şirketi Shazam’ı satın aldığını duyurmuştu. Bugün ise dev şirket, Shazam’ın önümüzdeki dönemde reklamsız olarak hizmet vereceğini duyurdu.

Shazam uygulaması, şu ana kadar 1 milyardan fazla kez indirildi ve yaptığı ana iş müzik bulmak. Sahip olduğu büyük veritabanından seçip çıkardığı müzikleri sözleri ve şarkıcıları ile kullanıcılara sunan Shazam, sizi şarkıyı dinleyebileceğiniz başka sitelere de yönlendirebiliyor.

Uygulamanın App Store'da güncellenmesinden sonra herkes için reklamsız olacağı söyleniyor. Şu an ise reklamsız bir deneyim için yaklaşık 3 dolar ödemeniz gerekiyor. Her ne kadar Apple tarafından resmi bir sayı açıklanmasa da satın alma işleminin 400 milyon dolar civarı olabileceği önceki raporlarda bahsedilmişti.

Apple'ın Shazam'ın Android versiyonunu kapatması gibi bir durum ise -en azından şu an için- söz konusu değil. Hatta uygulamanın Android sürümü, Android 9 Pie'ı desteklemesi için bugün güncellendi. Apple Music'in Başkan Yardımcısı Oliver Schusser, satın alma işlemiyle ilgili şunları söyledi:

"Apple ve Shazam'ın birlikte uzun bir geçmişi var. App Store açıldığında Shazam indirilebilir ilk uygulamalardandı ve kısa sürede müzik bölümü için vazgeçilmezlerden biri haline geldi. Ortak müzik ve yenilikçilik sevgisiyle beraber kullanıcılara müzikleri keşfetmek, deneyimlemek ve eğlenmek için daha iyi yollar sunmak için heyecanlıyız."