Apple: iOS 13, iPhone'ların Yarısında Kullanılıyor.

Apple'ın iOS 13'ü dağıtmaya başlamasının ardından 26 gün geçti. Fakat bu kısa süreye rağmen şirket, piyasadaki tüm iPhone'ların yarısının iOS 13 sürümüyle çalıştığını açıkladı.

Apple’ın işletim sistemi iOS 13, öyle bir hızla kullanıcılar tarafından kullanılmaya başladı ki Google’ın Android’i için bu ancak bir rüya olurdu. iOS 13 dağıtılmaya başlayalı henüz bir ay bile olmamışken günümüzdeki iPhone'ların yarısı yeni iOS sürümünü kullanıyor.

Apple tarafından aktarılan verilere göre son dört yılda çıkan iPhone'ların yarısı iOS 13 sürümünü kullanırken %41’lik kısmı iOS 12’yi kıllanıyor. Geriye kalan %9’luk kısmı daha eski iOS sürümleri oluşturuyor. Fakat veriler son 4 yılda çıkan iPhone'lara gelince iş değişiyor. Verilere göre son 4 yılda çıkan iPhone’ların %55’i iOS 13’e geçiş yapmış, %38’i ise iOS 12’de kalmış.

iOS 13’ün bu yaygınlaşma hızını aslında daha önce de yine Apple bünyesinde görmüştük. Hatta gördüğümüz hız, iOS 13’ten de hızlıydı. iOS 12’nin çıkışından yalnızca 23 gün sonra telefonların yarısı yeni sürümü kullanmaya başlamıştı. iOS 13 tarafında ise bu zaman biraz daha yavaş olmuş: 26 gün.

Bu sene tanıtılan iPadOS’un yaygınlaşma hızı ise iOS 13’ten yavaş olmasına rağmen oldukça etkileyici. iPad'lere özel yeni işletim sistemi piyasadaki tüm iPad'lerin %33’ü tarafından kullanılıyor. Cihazların %51’lik kısmı ise iOS 12’yi kullanıyor. Geriye kalan %16’lık kısım eski işletim sistemlerinden oluşuyor.

iPad cephesinde de işler son dört yıla geldiğinde değişiyor. Son dört yılda çıkan iPadler'in %41’i yeni işletim sistemiyle, %51’i iOS 12 ile ve %8’i eski işletim sistemiyle yürütülüyor.