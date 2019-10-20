OnePlus 7T Dayanıklılık Testine Girdi (Video)

Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan OnePlus'ın yeni telefonu OnePlus 7T, JerryRigEverything'in dayanıklılık testine girdi. Telefon, testten genel anlamda başarılı çıksa da birkaç kusurunu da ortaya çıkardı.

Piyasaya herhangi bir akıllı telefon çıktığında kullanıcılar artık telefonun kendisi yerine dayanıklı olup olmadığına odaklanıyor. Tabii, bu kadar para verip aldığımız telefonların bir bozuk parayla ya da en ufak bir dış temas ile kırılmasını izlemek pek de zevk vermiyor.

Bu sefer dayanıklılık testine giren telefonumuz OnePlus 7T oluyor. OnePlus 7T, arka kısımda 48 MP ana kamera, 3x telefoto optik zoom lens ve 16 MP ultra-geniş açı kamerayla üçlü kamera kurulumuna sahip ve Qualcomm Snapdragon 855+ ile güçlendirilmiş ve 8 GB RAM’e sahip. Telefon hakkındaki genel bilgileri geçtiğimize göre şimdi de dayanıklılık testleriyle ünlenmiş JerryRigEverything’in OnePlus 7T’ye yaptığı işkenceyi izleyelim:

Test, JerryRigEverything’in yaptığı her test ile aynı şekilde başlıyor. Gorilla Glass 5 ile korunan OnePlus 7T ekranı çizilme testinde 6. ve 7. seviyeye kadar dayanabiliyor. Fakat telefonun kaplaması oldukça kolay sökülüyor. Telefonun arka kısmına yapılan mat kaplama ise oldukça dayanıklı çıkıyor.

Jerry, bu testlerin ardından OnePlus 7T’nin ekranını çakmakla yakıyor. Telefon, bu testten de sağ salim çıkmayı başarıyor. Ancak işler bükme testine geldiğinde değişiyor. Arkasından bastırılarak bükülen telefon arka camında kırık veriyor. Neyse ki elefonun çalışmasına devam edecek herhangi bir engel ortaya çıkmıyor.