Apple, iOS 17.6.1'den önceki sürüm olan iOS 17.6'yı imzalamayı bıraktı. Hâl böyle olunca kullanıcıların iOS 17.6 sürümüne dönmelerinin bir yolu kalmadı.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde; ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iOS 17.6.1 güncellemesini yayımladığından bahsetmiştik. Bu sürüm, iPhone'lardaki birkaç önemli sorunu gideriyordu.

Şimdiyse Apple'dan konuyla ilgili yeni bir hamle geldi. Şirket, iOS 17.6.1'den önceki sürüm olan iOS 17.6'yı imzalamayı bıraktı. Yani kullanıcıların iOS 17.6'ya geri dönüşünü engelledi. Aslında bu şaşırtıcı değil çünkü iOS 17.6.1 kodlu güncelleme, kritik önem arz ediyordu.

Alınan karar, en çok jailbreak yapan kullanıcıları etkileyecek

Apple'ın iOS 17.6.1'den önceki sürüme dönme imkânının önünü kesmiş olması, en çok da jailbreak yapan kullanıcıları etkileyecek. Çünkü bu kullanıcılar için jailbreak imkânı kalmamış olacak. Tabii bağımsız geliştiriciler, iOS 17.6.1 ile uyumlu özelleştirilmiş sürümler oluşturana kadar...

iOS 17.6.1 neler sunuyordu?

Apple'ın iOS 17.6 kararıyla ilgili aktarabileceklerimiz bu kadar. Kararla ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.