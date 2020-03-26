Realme CMO’su, Batarya Patlama Haberine Sert Tepki Gösterdi

Realme CMO’su Francis Wang, yabancı medyada çıkan batarya patlama haberlerine, özellikle de ilk kaynaklardan birine oldukça sert bir şekilde tepki gösterirken, durum hakkında da açıklama yaptı.

Son dönemin yükselen elektronik firmalarından Realme’nin ülkemizde de satılan modellerinden biri olan Realme 5, sahibinin cebinde alev almıştı. Bu nedenle kullanıcının bacağında da yanıklar oluştuğu belirtilmişti, hatta biz de haberimizde bu durumu açıklamıştık.

Konuyla ilgili olarak firmanın Hindistan CMO’su Francis Wang, Twitter üzerinden açıklamalar yaptı. Wang patlama olayı hakkında ilk bilgileri paylaşırken, haber kaynaklarından birine karşı adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

'İlgi çekmek bilgiyi doğrulamaktan daha önemli'

Francis Wang, Twitter’dan yaptığı açıklamada yabancı bir kaynağa yüklendi. Wang, “Bugünlerde ilgi çekici başlıklar atmak, içerikteki bilgileri doğrulamaktan çok daha önemli hale geldi. Bu tür haberlerin yazarları hikayenin iki tarafını da dinlemeli? Batarya harici bir güçle delinmiş (2. fotoğraf), %50 çok cömert olur. #TemelGazetecilik” ifadelerini kullandı.

Ayrıca haberden bir kısmı da paylaşan Wang, “Buradaki ironi ise alıntı: 'Durumu halihazırda firmaya bildirdik.' Peki, hangi firmaya? Sorumsuzlukta yeni bir seviye. Bu tür ilgi meraklılsı üreticilere katlanamıyorum” dedi.

Wang, sorunun bataryadan kaynaklanmadığı konusunda oldukça kararlı. Ona göre haber sorumsuz bir şekilde yapılmış ve görünüşe göre de firmanın yöneticisini oldukça kızdırmış durumda. Haberin yazarı Mukul Sharma ise cevap vererek şirketi haberdar ettiklerini ve bir sorun olduğunda Wang’ı da etiketlediğini söyledi. Hatta Sharma, mail yolladıklarını ve cevap da aldıklarını iddia etti.

Kim haklı, kim haksız?

Henüz konuyla ilgili olarak resmi bir inceleme raporu gelmedi, bu da kesin konuşmayı şu aşamada imkansız hale getiriyor. Yine de, elimizdeki görsellerden yola çıkarak konu hakkında bir fikir sahibi olabiliriz.

Wang’ın paylaştığı görselde göze çarptığı üzere, batarya üzerinde bir delik, en azından bir darbenin izi göze çarpıyor. Bu da bataryanın dışarıdan gelen bir darbe nedeniyle alev almış olabileceği iddiasını güçlendiriyor.

Bir diğer nokta ise telefonun arka kapağının durumu. Arka kapaktaki erime hasarı ve eğrilme göze çarpıyor. Normalde, aşırı ısınmamış bir telefonun arka kapağında isteseniz de matkap gibi aletler kullanmadan bir delik açamazsınız, kapak delinmek yerine kırılacaktır. Ayrıca delik dışa doğru, bu da içeride bir batarya sızıntısı olabileceğini ve içeriden dışarıya doğru bir patlama olabileceğini gösteriyor.

Resmi bir açıklama gelene kadar durum hakkında kesin bir bilgimiz olmayacak. Twitter kullanıcıları da bu konuda görüş ayrılığı içerisinde. Bakalım süreç nasıl sonuçlanacak.