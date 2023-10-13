Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone'larda büyük bir değişime gideceğini iddia etti. İddiaya göre iPhone'ların anakart yapısı tamamen değişecek. Bunun bazı avantajları olacak.

Deneyimli bir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo, şirketin gelecek yıllarda yapacağı çalışmalarla ilgili bir dizi açıklama yaptı. Kuo tarafından yapılan açıklama, Apple'ın 2025 yılında tanıtmasını beklediğimiz iPhone 17 serisi ile ilgiliydi. Evet; pek çoğumuz iPhone 16 ile ilgili sızıntılara odaklanmış durumda ancak Ming-Chi Kuo, bir sonraki yıl ile ilgili konuştu.

Analiste göre teknoloji devi, önümüzdeki yıllarda iPhone'ların anakart tasarımında değişiklik yapacak. Şirket, geleneksel kartlar yerine RCC olarak da bilinen, reçine kaplı bakır kullanmaya başlayacak. Peki Apple'ın anakart üzerinde yapacağı değişiklik, iPhone 17'yi nasıl etkileyecek?

Batarya kapasitesi ciddi anlamda yükselebilir!

RCC anakart, geleneksel ana kart tasarımına kıyasla bazı avantajlar sunuyor. Örneğin; RCC kartlar oldukça ince bir yapıya sahip. Bu da telefonun iç kısmında daha fazla bozluk, hâliyle çok daha büyük batarya demek. Ayrıca bu kartların işlenmesi çok daha kolay. Bunun nedeni, RCC kartların yapısında fiber malzeme bulunmuyor olması.

Ancak RCC kartlar, düşmeye karşı çok hassas!

RCC anakart Apple için bir umut olsa da önemli sorunlar var. Öyle ki RCC anakartlar, oldukça hassas bir yapıya sahipler ve düşmeye karşı toleransları zayıf. İşte Apple'ın elini kolunu bağlayan şey de aslında tam olarak bu. Dünyanın en büyük RCC anakart üreticileri arasında yer alan Ajinomoto'nun birkaç yıl boyunca sağlamlığa odaklanacağını söyleyen Ming-Chi Kuo, yeni teknolojinin iPhone 16'ya yetişme olasılığının bulunmadığını söylüyor. Eğer Apple amacına ulaşabilirse önce iPhone 17 Pro serisinde, sonraki yıllarda da tüm iPhone modellerinde RCC anakart kullanılmaya başlayacak.