Bazı iPhone'ların kendi kendine kapandığı tespit edildi. Daha çok gece saatlerinde yaşanan kapanmanın nedenini kimse bilmiyor. Pek çok modelde görülen hatanın iOS 17 kaynaklı olduğu düşünülüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni bir problemle karşı karşıya gibi görünüyor. Başta Reddit olmak üzere pek çok forumda paylaşımlar yapan kullanıcılar, telefonlarının kendi kendine kapandığından şikâyetçiler. Üstelik bu durum, sadece gece yaşanıyor. Apple'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, sorunun kaynağı da tam olarak anlaşılamadı.

Kullanıcılar, iPhone'larının alarmlarının çalmamış olması ve sabah kalktıklarında şifre girmek zorunda kalmaları sayesinde söz konusu problemi tespit ettiler. Bunun üzerine batarya kullanım ekranlarını inceleyen kullanıcılar, birkaç saatliğine batarya tüketiminin sıfıra düştüğünü, yani telefonun kapandığını fark ettiler.

iOS 17 kaynaklı bir problem gibi görünüyor

*Kendi kendine kapanan iPhone'dan alınan bir ekran görüntüsü. Telefon, herhangi bir neden yokken batarya kullanımını sıfıra düşürmüş.

Yaşanan problemin kaynağı tam olarak bilinmiyor olsa da iOS 17 ile ilgili olabileceği düşünülüyor. Zira kullanıcı raporlarında, iPhone 15 Pro Max'ten tutun da iPhone 13 mini'ye kadar her çeşit modelin bulunduğunu görüyoruz. Cihazların ortak özelliği ise iOS 17'nin kararlı veya beta sürümünü kullanıyor olmaları. Ancak şunu söylemeliyiz ki her iPhone, bu durumdan etkilenmiyor.

Şunu belirtmekte fayda var: Kullanıcılar, yaşanan sorundan aynı oranda da etkilenmiyor. Bazı kullanıcılar birkaç dakika, bazıları ise birkaç saatlik kapanma yaşandığını bildiriyorlar. Eğer bir iPhone kullanıyorsanız ve telefonun kendi kendine kapandığından şüpheleniyorsanız, pil ayarlarını kontrol ederek bir sorun olup olmadığını tespit edebilirsiniz. Bakalım Apple, bununla ilgili nasıl bir açıklama yapacak...