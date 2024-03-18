Bloomberg tarafından paylaşılan habere göre Apple, iPhone'lara yapay zekâ özellikleri eklenebilmesi için çözümü Google Gemini'de görüyor.

Apple, iPhone'lara yapay zekâ özellikleri getirebilmek için Google'ın yapay zekâ aracı Gemini'ı kullanmayı amaçlıyor. Konuya yakın olan kaynaklara göre bu devasa anlaşma, yapay zekâ pazarını sarsabilir. İki devin hâlihazırda arama motorları alanında da milyar dolarlık bir anlaşması bulunuyor.

Konunun henüz taze olması ve görüşme detaylarının gizli olması nedeniyle ismini vermek istemeyen kaynaklara göre, anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda iPhone yazılımına eklenecek olan yapay zekâ hizmetleri Google Gemini ile sağlanabilir. Apple'ın yakın zamanda OpenAI ile de görüştüğünü hatırlatalım.

Gemini için dev fırsat olabilir

İki teknoloji devi arasında gerçekleştirilecek olası bir anlaşma, Google'a yapay zekâ alanında aradığı avantajı sağlayabilir. Milyonlarca iPhone kullanıcısı, bu anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda Gemini kullanıcısı hâline gelebilir.

Apple, iOS 18 için pek çok yeni özellikler geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor ve bu süreçte kendi yapay zekâ modelini de kullanıyor. Öte yandan Gemini, tıpkı Apple'ın kendi özellikleri gibi bulut üzerinden çalışmayacak ve doğrudan cihaz üzerinde yer alacak.

Şimdilik konuyla ilgili olarak her iki taraftan da gelen bir açıklama bulunmuyor. OpenAI da daha önceki görüşmeler ile ilgili olarak herhangi bir detay paylaşmayı reddetti. Geçtiğimiz yıldan bu yana Apple'ın üzerinde çalıştığı büyük dil modeli Ajax'tan yana da henüz herhangi bir düzenleme bulunmuyor.