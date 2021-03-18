Eski bir Apple çalışanının TikTok'ta paylaştığı videoya göre Apple, kibar müşterilerine ayrıcalıklı hizmet sunabilmek adına özel bir programa sahipti. Bu program dahilinde bazı Apple müşterileri, çalışanların inisiyatifine bağlı olarak bazı ücretli hizmetlerden ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorlardı.

Apple Store çalışanlarının kendilerinden yardım isteyen müşterilere pozitif ve yardımsever bir tavır ile yaklaşması olağandır. Ancak görünüşe göre Apple kullanıcılarının çalışanlara karşı kibar bir tavır sergilemesi de “daha iyi” bir hizmet alabilmeleri için kritik bir öneme sahip.

Tanicornerstone adlı eski bir Apple çalışanı olduğunu ifade eden bir TikTok kullanıcısı, “yalnızca Apple çalışanlarının bildiği sırları” soran bir videoya yanıt olarak paylaştığı bir videoda, Apple’ın kibar müşterileri için bir sürpriz ve keyif programı olduğunu açıkladı.

Apple, kibar müşterilerine ücretsiz ürün değişimine kadar ayrıcalıklar sunuyormuş

Tanicornerstone’un aktardığı bilgilere göre Apple çalışanlarına karşı kibar bir tavra sahip olan müşteriler, standardın ötesinde bir hizmet ile karşılaşabilirler. Tanicornerstone, buna örnek olarak normal şartlarda suyla temas eden bir ürün için ücretsiz değişim olmadığını, ancak kibar müşteriler için “sürpriz ve keyif” programı kapsamında ücretsiz değişim sağlandığını söylüyor.

Peki kaba müşteriler için tam tersi bir durum söz konusu mu? Aslına bakacak olursak çalışanların işlerini yapmalarını zorlaştıran kaba müşteriler için ek bir uygulama bulunmuyor. Kaba müşteriler de Apple çalışanlarından bir konuda yardım istediklerinde işlemleri “olması gerektiği gibi” gerçekleştiriliyor ancak müşteri, bu işlemin olağan ücretini ödemek zorunda oluyor.

Apple’ın kibar müşterileri için ayrıcalıklı hizmet sunmaya devam edip etmediği bilinmiyor

Tanicornerstone’un videosu şu ana kadar 114 binden fazla beğeni, 800’den fazla da yorum almış durumda. Gelen yorumların büyük bir kısmı (başka eski bir Apple çalışanı da dahil), Apple’ın gerçekten de bir “sürpriz ve keyif” programına sahip olduğunu onaylıyor.

Apple’ın kibar müşterilerini deyim yerindeyse ödüllendirdiği ve ayrıcalıklı hizmet sunduğu “sürpriz ve keyif” programını devam ettirip ettirmediği bilinmiyor. Siz yine de ister Apple Store ister başka bir markanın mağazasına gitmiş olun, çalışanlara kibar davranmaya dikkat edin.