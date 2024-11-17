Yeni Apple AirTag, 2025 Yılının Ortalarında Gelebilir

Apple AirTag, üç buçuk yıllık bir aranın ardından yenilecek. Yeni AirTag'in geliştirme sürecinde olduğu belirtiliyor.

Nisan 2021'de Apple, yeni AirTag'i tanıtmıştı. O günden bu yana Apple, AirTag donanımında herhangi bir değişiklik yapmamıştı. Eşya takip cihazının yeni versiyonunun şu anda geliştirme aşamasında olduğu iddia edildi.

Mark Gurman'ın Power On bülteninde yazdığına göre yeni AirTag cihazları gelecek yılın ortalarında satışa çıkacak. Görünüşe göre Apple, mayıs ayından bu yana bu model üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Üretim testlerini geçmiş

Gurman, "Mayıs ayında Apple'ın yeni AirTag -kod adı B589- üzerinde, gelecek yılın ortalarında satışa sürmek üzere çalıştığını belirtmiştim. Bu aksesuar şimdi üretim testlerini geçti ve Apple, ürünü pazara getirmeye hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Ekim 2023'te de Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, ikinci nesil AirTag üretiminin bu yılın son çeyreğinden 2025 yılına ertelendiğini ifade etmiş ancak bu plan değişikliğinin nedenine dair bir açıklamada bulunmamıştı. Her iki isim de yeni AirTag'in gelecek yıl satışta olacağı konusunda fikir birliğine varmış görünüyor.

Gurman'ın açıklamalarına göre yeni AirTag'de daha gelişmiş bir çip bulunacak ve konum izleme özelliği de daha gelişmiş hâle gelecek. Bu durumda yeni nesil AirTag cihazların bu yıl iPhone 15 modellerinde karşımıza çıkan Ultra Wideband çiplerle gelmesini bekleyebiliriz. Gurman ayrıca yeni AirTag'in görünüş olarak çok farklı olmayacağını da ifade etti.