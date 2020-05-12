Apple'ın müzisyenler arasında popüler olan programı Logic Pro X'e büyük bir güncelleme geldi. Logic Pro X 10.5'le birlikte müzisyenler Live Loops özelliğine kavuştu. Bunun yanı sıra yeni ritim üretme araçları ve Logic Remote da yeni güncellemede yer alıyor.

Apple, Logic Pro X'in piyasaya çıkışından bu yana yaptığı en büyük güncellemeyi bugün duyurdu. Müzisyenler için bir hayli kullanışlı ve popüler bir Mac programı olan Logic Pro X'in son sürümü 10.5 ile birlikte Live Loops'un profesyonel versiyonu, tamamen yeniden tasarlanmış bir örnekleme (sampling) akışı ve yeni ritim oluşturma araçları kullanıcılara sunuldu. Apple'dan yapılan açıklamada yeni güncellemenin elektronik müzik üretenler için önemine vurgu yapıldı.

Live Loops, müzisyenlerin örneklemeleri ve kayıtları kullanıp bir araya getirerek yeni bir ses oluşturmalarını sağlayacak. Live Loops; Bitcrusher gibi elektronik efektlerin eşlik ettiği Remix FX ile birlikte zenginleştiriliyor. Apple ayrıca EXS24 örnekleyicisini de yeni bir görünüme ve yeni özelliklere kavuşturdu. Yeni sürümde EXS24'ün ses şekillendirme kontrolleri genişlerken müzik üreticilerinin karmaşık üretim görevlerini otomatik hâle getirebileceği belirtiliyor.

Yeni ritim üretme araçları:

Öte yandan Apple, yeni sürümle birlikte içinde drum synth, drum machine ve daha birçok özelliğin olduğu yeni ritim üretme araçlarını da Logic Pro X'e ekledi. Özellikle hip hop ve elektronik müzikte orijinal ritimler üretmenin önemine dikkat çeken Apple, yeni araçlarla birlikte bu ritimleri üretmenin hızlı ve akıcı hâle geleceğini belirtiyor.

Ücretsiz bir yardımcı uygulama olan Logic Remote ise kullanıcıların bir iPhone veya iPad’i kendi Mac bilgisayarlarıyla eşleştirmek yoluyla Multi-Touch kullanarak Logic Pro X özelliklerini ve enstrümanlarını kontrol edebilmelerini sağlıyor. Logic Remote'a gelen büyük güncellemeyle birlikte Live Loops'ta ses tetikleme, loop'ları tarama ve Remix FX'i bir oturuma uygulama mümkün hâle geldi.

Bunun yanı sıra Logic Pro X, son model Mac donanımından ve macOS'un gücünden yararlanabilmek için optimize edildi. Bu sayede Logic Pro X, binlerce parçadan ve yüzlerce gerçek zamanlı eklentiden oluşan zorlu projelerle çalışırken dahi inanılmaz bir performans gösteriyor.