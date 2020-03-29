Apple, Mac için Live Loops desteğiyle Logic Pro X'in yeni bir sürümünü hazırlıyor gibi görünüyor. Bu özelliğin, iPad için Garageband'da popüler olduğu halihazırda kanıtlanmış durumda ve şimdi Apple, bu deneyimi Logic Pro kullanıcılarına taşımak istiyor.

Bir Reddit kullanıcısı (MacRumors aracılığıyla) tarafından ilk kez belirtildiği gibi, Apple’ın eğitim web sitesi Logic Pro X çalıştıran bir MacBook Pro görüntüsüne yer verdi. Sosyal medya kullanıcılarının belirttiği gibi, ekran görüntüsünün Apple'ın Mac için Logic Pro X'deki Live Loops özelliğini gösterdiği görülüyor.

Logic Pro X'e Live Loops desteği gelecek:

Live Loops özelliği ilk olarak 2016'da iPad'e geldi ve ABD merkezli şirket söz konusu özelliği, “harika müzik oluşturmanın tamamen yeni ve sezgisel bir yolu” olarak tanımlıyor. Live Loops, benzersiz bir hücre ve sütun tabanlı tasarıma sahip müzik oluşturmak için Apple tarafından tasarlanmış çeşitli döngü şablonları içeriyor.

Apple, GarageBand Live Loops hakkında şu bilgileri veriyor: “Live Loops DJ veya elektronik müzik prodüktörü gibi müzik yaratmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Live Loops ile müzikal fikirlerinizi gerçek zamanlı olarak çalabilir, düzenleyebilir ve yerleştirebilirsiniz. Her bir müzik ifadesi veya döngüsü Live Loops ızgarasında bir hücre içinde bulunur. Izgara içinde çalıştığınızda her şeyi eşzamanlı tutarak hücrelerin çalmasını serbestçe başlatabilir veya durdurabilirsiniz.”

ABD merkezli firmanın bahsi geçen özelliğe ilişkin paylaştığı daha detaylı bilgilerde, “Ses tarayıcısında Live Loops’a dokunduğunuzda Ses tarayıcısı yerine Şablon tarayıcısı görünür. Bir takım müzik aletleri ve önceden kayıt yapılmış hücreleri içeren bir Live Loops şablonunu seçebilirsiniz veya boş bir ızgara seçebilirsiniz” ifadeleri kullanılıyor.

Apple'ın Logic Pro X'in bir sonraki sürümünü ne zaman piyasaya sürmeyi planladığına dair bir işaret mevcut değil. Öte yandan, Apple geçen hafta Final Cut Pro X ücretsiz deneme sürümünü 30 günden 90 güne çıkardı. Şirket ayrıca, kullanıcıların uygulamayı 90 gün boyunca denemelerini sağlayan Logic Pro X için yeni bir ücretsiz deneme seçeneği ekledi.