M1 İşlemcili Mac'lerde Windows Çalıştırmak Mümkün Olabilir

Ars Technica'yla röportaj yapan Apple yetkilileri, yeni M1 işlemcili Mac'lerin Windows işletim sistemini çalıştırabileceğini açıkladı. Ancak bu kararın tamamen Microsoft'a bağlı olduğu da belirtildi.

Yaklaşık 2 hafta önce Apple, yeni Mac bilgisayar modellerini tanıttığı bir etkinlik düzenlemişti. Ancak bu etkinliğin yıldızı Mac bilgisayarlar değil, Apple'ın M1 işlemcisiydi. Apple, ilk kez Mac modellerinde Intel işlemciye yer vermemiş ve bu bilgisayarlara kendi geliştirdiği M1 işlemcisini yerleştirmişti.

Apple, M1 işlemcisinin bilgisayarların performansını kat kat artırdığını etkinlik süresince pek çok kez belirtti. Ancak kullanıcılar, bir sorunun cevabını bugüne kadar alamamıştı: M1 işlemcili Mac'lerde Windows kullanılabilecek miydi? İşte bu sorunun cevabı Apple'ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi tarafından verildi.

Karar Microsoft'un:

Ars Technica'ya konuşan Apple yetkilileri arasında bulunan Craig Federighi, Windows işletim sisteminin ARM versiyonunun emülasyon aracılığıyla çalıştırılıp çalıştırılamayacağı sorusuna yanıt verdi. Yeni Mac'i satın almak isteyenlerin merak ettiği o sorunun cevabıysa şu şekilde oldu:

"Microsoft'un Windows'un ARM versiyonunu çalıştırmayı sağlaması ve elbette x86 uygulamaların desteklenmesi için tüm çekirdek teknolojilere sahibiz. Ancak kullanıcıların bu teknolojiyi Mac'lerde çalıştırmasını sağlamak için teknolojiyi lisanslamak Microsoft'un vermesi gereken bir karar. Mac'ler kesinlikle bunu yapabilir."

Bu sorunun yanı sıra yeni işlemcileri hakkında bilgi vermeye devam eden Craig, Intel desteği konusunda da bir açıklama yaptı. Craig, yeni bir macOS dalı yaratmadıklarını, her iki sistemde de çalışabilecek evrensel bir işletim sistemi geliştirdiklerini belirtti. Röportajın sonunda Craig Federighi ve beraberindeki Greg Joswiak ve Johny Srouji, Apple'ın geçiş süreci hakkında heyecanlı olduklarını ifade etti.

Apple'ın 10 Kasım'da gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttığı M1 işlemcisi hakkında daha detaylı bilgi almak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ayrıca şirketin yeni M1 işlemcili Mac modellerinin Türkiye fiyatlarına ve Intel işlemcili Mac'lerin güncellenen fiyatlarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.