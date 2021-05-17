Apple, çevrimiçi müzik platformu Apple Music için yeni bir tanıtım videosu ekledi. "Hazır olun. Müzik, sonsuza dek değişmek üzere" başlıklı bu video, Apple Music'in yaklaşmakta olan Hi-Fi destekli abonelik paketine referans oluyor. Paketin, 18 Mayıs'ta duyurulması bekleniyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir "Apple Music" hizmetine ekleyeceği söylenen Hi-Fi destekli abonelik paketi ile gündeme geliyor. Apple, bugüne kadar konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da yaşanan sızıntılar, bu abonelik paketinin Hi-Fi destekli yeni bir AirPods ürününün doğal bir sonucu olacağını gözler önüne seriyor. Ayrıca yine iddialara göre Apple Music'in Hi-Fi destekli abonelik paketi ile yeni AirPods'un, 18 Mayıs (yarın) yayımlanacak bir basın bülteni ile de duyurulması bekleniyor.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirket, Apple Music'e eklediği bir tanıtım videosunda yeni bir abonelik paketi duyuracağını ima ediyor. Elbette bu tanıtım videosunda tarih ya da detaylı bilgi yer almıyor ancak bugüne kadar ortaya atılan iddialar, bu videoyla birlikte kısmen de olsa doğrulanmış gibi görünüyor.

İşte Apple Music'e eklenen tanıtım videosu bölümü

Aslına bakacak olursak Apple Music'in Android versiyonundaki son beta sürümler, 24-bit/48kHz ve 24-bit/192kHz yüksek ses kalitesi ile ilgili bazı ipuçları vermişti. iOS 14.6 beta sürümleri ise Dolby Audio'ya referans veriyordu. Yani Apple Music'e yeni ve yüksek kaliteli bir abonelik paketi geleceği aşikardı. İşte o abonelik paketi, Apple Music'e eklenen "Hazır olun. Müzik, sonsuza dek değişmek üzere" açıklamalı tanıtım videosuyla yavaş yavaş netleşmeye başlamış durumda.

Az önce de belirttiğimiz gibi, Apple Music'in yeni abonelik paketinin ne zaman kullanıma sunulacağı kesinleşmedi. Ayrıca bu abonelik paketinin fiyatının ne olacağı da meçhul. Ancak daha önce yaşanan sızıntılar, Apple'ın bu abonelik paketi için ekstra ücret talep etmeyeceğini gözler önüne seriyordu. Apple'ın yapacağı açıklamalarla bu durum netleşmiş, bütün belirsizlikler ortadan kalkmış olacak.

İşte Apple Music'e eklenen tanıtım videosu

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