Apple Music Logosu Değişti: İşte Yeni Logo!

Apple Music, yeniden markalaşmaya gitti. Bu kapsamda logo da değişti.

Apple, dünyanın en popüler müzik platformlarından biri konumunda bulunan Apple Music’te köklü bir değişikliğe gittiğini açıkladı. Teknoloji devi, Apple Music’in yeniden markalaşma sürecine girdiğini ve bu kapsamda yepyeni bir logoya kavuştuğunu ifade etti.

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Ekim ayının başından bu yana yazılım betalarında parçalar halinde görülen yeni görsel dil, yayınlanan resmi tanıtım videosuyla netlik kazandı. Şirket, yeni görsellerin doğrudan "ses tarafından oluşturulduğunu" vurguluyor.

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Apple Music’in yeni logosu nasıl gözüküyor?

Tasarım sürecinde Apple, içi su dolu bir kabın içerisinden özel ses frekansları geçirdi. Notaların oluşturduğu titreşimlerle hareket eden sıvının arkasına yerleştirilen Apple Music marka öğeleri, suya yansıyan dalgalanmalar sayesinde dinamik ve sıvı temalı bir form kazandı. Bu akışkan tasarım yaklaşımı, şirketin iOS 26 ve macOS Tahoe sürümleriyle hayatımıza soktuğu **Liquid Glass arayüz mimarisiyle de tam bir görsel uyum **yakalıyor.

*Yeni logo

En büyük değişim, platformun simgesi haline gelen kırmızı renk paletinin tamamen terk edilmesi oldu. Apple Music görselleri ve uygulama ikonu artık tamamen siyah-beyaz bir renk şemasına sahip. Açık modda beyaz arka plan üzerine siyah logo kullanılırken, karanlık modda ise siyah arka plan üzerinde beyaz logo yer alıyor. Süreçte Apple, İngiliz rekor sahibi prodüktör Fred Again ve NEST Acoustics ile stratejik bir ortaklık kurdu. Bu iş birliği kapsamında marka kimliğine eşlik eden özel bir jingle ve ses imzası da İngiliz prodüktör Fred Again ile NEST Acoustics tarafından bestelendi.

Yenilenen görsel kimlik ve ikonlar, kullanıcılara tek bir güncellemeyle sunulmayıp kademeli olarak ekosisteme dağıtılacak. Yeni görünümün tam anlamıyla kullanıma sunulması, Apple'ın önümüzdeki hafta yayınlamayı planladığı iOS 27.2 ve macOS 27.2 gibi yeni yazılım sürümleriyle gerçekleşecek.