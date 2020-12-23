Apple'ın Araba Üretmesine Sosyal Medyadan Gelen Yorumlar

Dünden beri otomobil projesiyle gündemde olan Apple, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Reuters'ta yer alan iddiaların ne kadar gerçek olduğu bilinmez ancak sosyal medya kullanıcıları, Apple'ın üretmesi muhtemel otomobiliyle ilgili sayısız mizah üretmeyi başladılar bile...

Dün Reuters aracılığıyla servis edilen bir haber hem teknoloji hem de otomobil sektörünü karıştırdı. Kim oldukları belirtilmeyen kaynakların açıklamalarını paylaşan Reuters, Apple'ın yıllardır konuşulan ancak bir türlü gerçek olamayan Project Titan'ın artık neredeyse hazır olduğunu, Apple tarafından üretilen ilk otomobilin 2024 ya da 2025 yılında piyasaya sürüleceğini iddia etti. Bu iddialar üzerinde elektrik motorlu otomobil sektörün bir numarası olan Tesla'nın kurucusu Elon Musk, konuyla ilgili fikir beyan etmekte de gecikmedi.

Apple gibi bir konuda kendini ispatlamış şirketlerin hem savunucusu hem de hayranı çok oluyor. Bunu zaten her yerde görebilirsiniz. Gelen son iddialar ise Apple'ı seven tüketicilerle Apple'dan adeta nefret eden tüketicilerin sosyal medyaya akın etmesine yol açtı. Hal böyle olunca da birbirinden komik paylaşımlar ortaya çıktı. Bizler de sizler için, Apple'ın araba üretmesine yönelik yapılan yorumları derledik.

İşte sosyal medyada Apple'ın üreteceği arabayla ilgili yapılan yorumlar