Güvenilir analist Ming-Chi Kuo, iPhone 16 satışlarıyla ilgili bilgi paylaştı. Buna göre satışlar, gayet iyi gidiyor ve Apple'ın beklentilerini karşılıyor.

Apple, eylül başında aylardır beklenen iPhone 16 ailesini resmen tanıtmıştı. Cihazlar, “Kamera Denetimi” ismi verilen tamamen yeni bir tuştan Apple Intelligence yapay zekâ desteğine kadar birçok dikkat çeken özellikle gelmişti. Tabii 1 aya yakın süre geçmesinin ardından satışların nasıl gittiği de merak konusuydu. Bazı analistler satışların iyi gideceğini söylerken bazıları şüpheliydi.

Şimdi ise bu konu hakkında en güvenilir Apple kaynaklarından biri olan analist Ming-Chi Kuo’dan açıklama geldi. Kuo, yaptığı bir paylaşımda iPhone 16 hakkında iyi haberler verdi.

iPhone 16 satışları Apple’ın beklentilerini karşılayarak iyi gidiyor

Kuo’nun aktardığına göre yeni telefonların satışları şu anda gayet iyi gidiyor. Şirketin beklentilerini karşıladığı ve tedarik zincirinde şimdilik herhangi bir kesinti beklenmediği de gelen bilgiler arasında.

Ayrıca standart iPhone 16 ve Plus modelin geçen yıla kıyasla biraz daha az talep gördüğü de eklenmiş. Pro model ise her zamanki gibi çok iyi gidiyormuş. Bu pek şaşırtıcı değil. Apple’ın daha çok yoğunluk verdiği ve daha çok yenilik eklediği Pro modeller, her yıl satışlarda zirvede oluyorlar.

Kesin rakamlar maalesef yok. Apple da bu konuda bilgi paylaşmıyor. Sadece tedarik zincirinden gelen bu tarz haberlerle bir fikir edinebiliyoruz. Şirketin bu ay sonu yayımlayacağı 3. çeyrek raporu, iPhone 16 satışları hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayabilir.

Ayrıca dünya çapında “tatil dönemi” olarak bilinen Noel zamanının yaklaşmasıyla satışların çok daha fazla artmasını bekleyebiliriz. Bu dönemde birçok indirim ve fırsat müşterilere sunuluyor, insanlar birbirine hediye alıyor. Kuo'nun tahmini, son çeyrekte satışların 88-89 milyon civarlarına ulaşması.