Apple, yeni özellikleri hakkında geliştiricilerden ve kullanıcılardan geri dönüş alabilmek için tasarladığı Safari Technology Preview arama motoruna yeni bir güncelleme getirdi. Safari Technology Preview 99 güncellemesi, üst düzey performansın yanı sıra bazı hatalarını da düzeltiyor.

ABD’li teknoloji devi Apple, Safari Technology Preview için yeni bir güncelleme yayınladı. 2016 yılının mart ayında Apple tarafından ‘deneysel’ bir arama motoru olarak geliştirilen Safari Technology Preview, Safari’nin gelecekte yayınlanacak sürümlerine eklenmesi planlanan özellikleri test etmek için kullanılan bir platform görevi görüyor.

Safari Technology Preview 99 güncellemesi, sistemindeki bazı hataları düzeltmenin yanı sıra Web API, Cookies, CSS, Media, WebRTC, Payment Request, Web Animations, JavaScript, Web Share API, WebDriver, ve IndexedDB platformlarında daha yüksek performans sunuyor.

Safari Technology Preview 99'a şu an ulaşmak mümkün:

Apple’ın yayınladığı en son Safari Technology Preview güncellemesi, macOS Majove ve geçtiğimiz yıl ekim ayında yayınlanan ve Mac cihazların en son model işletim sistemi olan MacOS Catalina’da şu anda kullanıcılara sunulmuş durumda. Safari Technology Preview güncellemesine Mac App Store’da yer alan yazılım güncelleme kısmından ulaşmak mümkün.

Apple, Safari Technology Preview sayesinde geliştiricilerden ve kullanıcılardan aldığı tepkilere göre yeni stratejiler oluşturmayı amaçlıyor. Buna ek olarak halihazırda Safari’den faydalanan kullanıcılar da aynı zamanda Safari Technology Preview kullanabiliyor. Uygulama geliştiriciler için özel tasarlanmış olmasına karşın, uygulamayı kullanmak için özel bir hesaba ihtiyaç duyulmuyor.

Apple’ın bir yeniliği de geçtiğimiz günlerde UWB özelliğine açma-kapama seçeneği getirmesi oldu:

Güvenlik araştırmacısı Brian Krebs, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada iPhone 11 Pro modeli cihazların konum servisi kapalı olduğu halde yer takibi yaptığı bilgisini paylaştı. Apple ise iPhone 11 ve iPhone 11 Pro akıllı telefonlarında yer alan ve AirDrops kullanırken telefonun yönlendirildiği noktadaki cihazları algılamayı sağlayan ‘ultra geniş bantlı’ çipin, henüz dünya genelinde onaylanmadığı için bu sorunun yaşandığını savundu.

Apple da bu sorunun üstesinden gelmek için iOS 13.3.1 beta sürümüne UWB özelliğine açma-kapama seçeneği getirdi. Gizlilik ayarlarında yer alan sistem hizmetlerinden ‘Networking and Wireless’ seçeneğine ulaşarak UWB özelliğini açıp kapatabilirsiniz.