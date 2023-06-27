Apple, bu yıl çıkış yapan distopik Apple TV+ dizisi Silo'nun sezon finaline üç gün kala kullanıcılara bir kıyak yaptı. Apple TV+ hesabı, dizinin ilk bölümünü tamamen ücretsiz bir şekilde Twitter'dan yayınladı.

Apple’ın henüz ülkemizde bulunmayan dijital platformu Apple TV+, birbirinden başarılı film ve dizileriyle karşımıza çıkıyordu. Bunlardan biri de 5 Mayıs günü yayınlanmaya başlayan bilim kurgu türündeki Silo isimli distopik diziydi.

Dünyanın toksik maddelerle dolu atmosferinden insanları korumak için kurulan bir yeraltı yaşam alanında yaşayan kişileri konu edinen yapımın sezon finali 30 Haziran günü çıkış yapacaktı. Apple, finalin çıkmasına üç gün kala hayranları sevindirecek bir kıyak yaptı.

Silo’nun ilk bölümünün tamamı Twitter üzerinden yayınlandı

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Apple TV+ resmi hesabı, geçtiğimiz saatlerde dizinin ilk bölümünün tamamını Twitter üzerinden yayınladı. Kullanıcılar, herhangi bir abonelik gerekmeden tamamen ücretsiz bir şekilde bölümü Twitter’dan izleyebiliyor. Ayrıca İngilizce altyazı da eklenebiliyor.

Silo’nun ilk bölümünün bu şekilde Twitter’da yayınlanması, platformun yakın zamanda uzun süreli videolar atılmasına olanak tanımasının ardından geldi. Onaylı kullanıcılar, 2 saate kadar uzunlukta videoları Twitter’a ekleyebiliyordu.

Hugh Howey’in kitap serisinden esinlenen dizinin yaratıcılığını Graham Yost üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Rebecca Ferguson, Common, Tim Robbins, Harriet Walker gibi isimler yer alıyor.