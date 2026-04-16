Apple, yakında yenilnecek ve üretken yapay zekâ desteği kazanacak Siri'nin ekibini eğitim kampına gönderdi. Ekibin yapay zekâ ile kodlamada kendini geliştirmesi isteniyor.

Dünya çapında milyarlarca kulllanıcısı bulunan Apple, yapay zekâ alanında geride kalmasının ardından son zamanlarda bu konudaki hamlelerini iyice hızlandırmıştı. Google ile anlaşma yapılmıştı. Aynı zamanda üretken yapay zekâ destekli yenilenmiş Siri’nin de yakında piyasaya sürülmesi bekleniyordu.

Şimdi ise The Information tarafından paylaşılan bir haber, Apple’ın Siri mühendislerini yapay zekâ konusunda daha iyi hâle getirmek için hamleler yapmaya başladı. Öyle ki ekibi yapay zekâ kullanarak kod yazmayı öğrenmek üzere eğitim kamplarına gönderiyor.

Apple’ın Siri ekibi yapay zekâ ile kodlama konusunda “geride kalmış”

Apple, 2 ay sonra gerçekleştireceği WWDC 2026’da daha akıllı Siri’yi tanıtacak. Bundan önce de mühendislerinin yapay zekâyı kodlama için daha iyi kullanmayı öğrenmesini istiyor. Çalışanlar kodlama eğitimine katılırken, Siri geliştirme ekibinin yaklaşık 60 üyesi Siri üzerinde çalışmaya devam edecek ve ek 60 kişi de Siri'nin performansını değerlendirecek. Apple, Siri'nin güvenlik standartlarını karşıladığından ve kullanıcılardan gelen komutları yorumlayıp uygulayabildiğinden emin olmak için testler yapıyor.

Yapay zekâ ile kodlama son zamanlarda iyice popülerleşen bir konu. Ancak iddiaya göre Apple’ın diğer ekipleri Claude Code gibi araçlardan yararlansa da Siri ekibi bu konuda “geride kalmış” durumda. Bu yüzden de şirket çalışanlarının kendini geliştirmesi için eğitim kamplarına göndermiş.