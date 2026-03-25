Apple'ın Siri için iOS 27 Planları Ortaya Çıktı: Siri'nin Kendi Uygulaması Olacak!

İddialara göre Siri, iOS 27'de tamamen bağımsız bir uygulamaya sahip olacak. Peki bu uygulamadan neler yapılabilecek?

Apple, iOS 27 ile birlikte Siri’yi kökten değiştirme planlarına bir yenisini daha eklemiş durumda.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre şirket, Siri’yi bağımsız bir yapay zekâ uygulamasına dönüştürerek ChatGPT ve Claude gibi rakiplere doğrudan meydan okumayı planlıyor.

Bağımsız bir Siri uygulaması olacak

Yeni Siri, iOS 27’de bağımsız bir uygulama olarak sunulacak. Kullanıcılar bu uygulama üzerinden hem yazılı hem de sesli sohbetler gerçekleştirebilecek.

Tıpkı modern sohbet botlarında olduğu gib geçmiş konuşmalar listelenebilecek, sohbetler favorilere eklenebilecek, arama yapılabilecek ve yeni sohbetler başlatılabilecek. Arayüz ise mesaj baloncuklarıyla iMessage tarzında olacak.

Daha akıllı ve daha güçlü

Yeni Siri sadece basit komutları yerine getirmekle kalmayacak. İnternette gelişmiş aramalar yapabilecek, belgeleri analiz edip özet çıkarabilecek, kullanıcının kişisel verilerini ve alışkanlıklarını anlayarak daha doğru öneriler sunacak.

Ayrıca Siri, cihaz genelinde daha derin entegrasyonla çalışacak ve mevcut arama sistemi olan Spotlight’ın yerini büyük ölçüde alacak.

Dinamik Ada ile uyumlu olacak

Apple, Siri’yi görsel olarak da yeniliyor. Aşağıda yer alan şu özellikler şu anda aktif olarak test ediliyor:

Dinamik Ada içinde çalışan bir Siri

İşlem sırasında parlayan bir Siri simgesi

Sonuç geldiğinde genişleyen şeffaf panel

Apple ayrıca uygulamalara entegre edilecek bir “Siri'ye Sor” butonu üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, başka uygulamalardaki içerikleri doğrudan Siri’ye gönderip analiz ettirebilecek. Klavyeye eklenecek “Siri ile Yaz” seçeneği ise yazı yazmayı daha akıllı hâle getirecek.

Apple’ın bu büyük dönüşümü, 8 Haziran’da düzenlenecek WWDC 2026 etkinliğinde tanıtması bekleniyor.