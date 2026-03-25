Apple'ın Siri için iOS 27 Planları Ortaya Çıktı: Siri'nin Kendi Uygulaması Olacak!

İddialara göre Siri, iOS 27'de tamamen bağımsız bir uygulamaya sahip olacak. Peki bu uygulamadan neler yapılabilecek?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, iOS 27 ile birlikte Siri’yi kökten değiştirme planlarına bir yenisini daha eklemiş durumda.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre şirket, Siri’yi bağımsız bir yapay zekâ uygulamasına dönüştürerek ChatGPT ve Claude gibi rakiplere doğrudan meydan okumayı planlıyor.

Bağımsız bir Siri uygulaması olacak

Yeni Siri, iOS 27’de bağımsız bir uygulama olarak sunulacak. Kullanıcılar bu uygulama üzerinden hem yazılı hem de sesli sohbetler gerçekleştirebilecek.

Tıpkı modern sohbet botlarında olduğu gib geçmiş konuşmalar listelenebilecek, sohbetler favorilere eklenebilecek, arama yapılabilecek ve yeni sohbetler başlatılabilecek. Arayüz ise mesaj baloncuklarıyla iMessage tarzında olacak.

Daha akıllı ve daha güçlü

Yeni Siri sadece basit komutları yerine getirmekle kalmayacak. İnternette gelişmiş aramalar yapabilecek, belgeleri analiz edip özet çıkarabilecek, kullanıcının kişisel verilerini ve alışkanlıklarını anlayarak daha doğru öneriler sunacak.

Ayrıca Siri, cihaz genelinde daha derin entegrasyonla çalışacak ve mevcut arama sistemi olan Spotlight’ın yerini büyük ölçüde alacak.

Dinamik Ada ile uyumlu olacak

Apple, Siri’yi görsel olarak da yeniliyor. Aşağıda yer alan şu özellikler şu anda aktif olarak test ediliyor:

  • Dinamik Ada içinde çalışan bir Siri
  • İşlem sırasında parlayan bir Siri simgesi
  • Sonuç geldiğinde genişleyen şeffaf panel

Apple ayrıca uygulamalara entegre edilecek bir “Siri'ye Sor” butonu üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, başka uygulamalardaki içerikleri doğrudan Siri’ye gönderip analiz ettirebilecek. Klavyeye eklenecek “Siri ile Yaz” seçeneği ise yazı yazmayı daha akıllı hâle getirecek.

Apple’ın bu büyük dönüşümü, 8 Haziran’da düzenlenecek WWDC 2026 etkinliğinde tanıtması bekleniyor.

ChatGPT ve Gemini'a Yeni Rakip: Uni-1 Görsel Üretiminde Devrim Gibi Özelliklere Sahip! ChatGPT ve Gemini'a Yeni Rakip: Uni-1 Görsel Üretiminde Devrim Gibi Özelliklere Sahip!
Endişe Veren Araştırma: Yapay Zekâ Sevgilileri Tüm Sırlarınızı İfşalıyor! Endişe Veren Araştırma: Yapay Zekâ Sevgilileri Tüm Sırlarınızı İfşalıyor!
Apple Yapay Zeka

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Windows 11'e Gelecek Güncellemeler Açıklandı: Hem Performans Uçacak, Hem Yepyeni Özellikler Gelecek!

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Xiaomi Redmi 15C 5G Satacak: İşte Fiyatı

BİM, Bu Hafta Uygun Fiyata Xiaomi Redmi 15C 5G Satacak: İşte Fiyatı

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Yeni BMW i3 Tanıtıldı: 900 Kilometre Menzil, 600+ Beygir Güç...

Mount & Blade II: Bannerlord'a Arkadaşlarınızla Harika Vakit Geçirmenizi Sağlayacak Eşli Mod Geldi

Mount & Blade II: Bannerlord'a Arkadaşlarınızla Harika Vakit Geçirmenizi Sağlayacak Eşli Mod Geldi

Sony'den İlginç Hamle: 700'den Fazla Oyun Bir Gecede PlayStation Store'dan Kaldırıldı!

Sony'den İlginç Hamle: 700'den Fazla Oyun Bir Gecede PlayStation Store'dan Kaldırıldı!

