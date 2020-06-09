Apple'ın yonga üreticisi TSMC, 3 nm yonga üretim hattının inşasına başladı. Bu gelişmenin iPhone 14'ün üretimiyle ilgili olabileceği düşünülüyor. 3 nm mimarinin, daha az enerji tüketen ve daha az ısınan yongaların üretilmesi anlamına geleceği vurgulanıyor.

Apple'ın A serisi yongalarını üreten Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), 3 nm yonga üretim işlemine başlamak için kolları sıvadı. Şirketin 3 nm üretim projesinin takviminde ilerleyeceği, ilk üretimine 2021'de, seri üretimineyse 2022 yılında başlanacağı belirtiliyor. Yeni üretim hattının inşasının iPhone 14'lerle ilgisi olduğu düşünülüyor.

TSMC'nin 5 nm yongaların seri üretimine başladığı da belirtiliyor. 5 nm yongaların seri üretimi mantıklı görünüyor çünkü bu sene çıkması beklenen iPhone 12'lerin Apple tarafından tasarlanan A14 yongası bu teknoloji üzerine inşa edildi. 3 nm'ye geçiş her zaman hızda bir artış anlamına gelmiyor olsa da daha az enerji tüketen ve daha az ısınan yongalarla karşılaşmamız beklenebilir. Bu sayede yongalar daha yüksek hızlarda çalışabilir ki bu da bir telefon üreticisi için bulunmaz bir nimet demek.

A serisi yongalar Mac'lere de geliyor olabilir:

A serisi yongalarıyla birlikte rakiplerinin önünde yer alan Apple'ın bu teknolojiyi Mac cihazları için de kullanmaya başlamayı düşündüğü konuşuluyor. Bunun yanı sıra mobil cihazlarda, 5 nm üretim sürecine geçiş başlıyor. Akıllı telefon ve yonga üreticileri, yeni nesil amiral gemilerinde daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi için kullanıcılara daha verimli işlemciler sunmayı hedefliyor.

Apple, geçtiğimiz aylarda eylülde tanıtmayı planladığı yeni iPhone'ların işlemci üretimi için TSMC ile anlaşmaya varmıştı. TSMC, 2020'nin ikinci çeyreğinden başlayarak Apple'ın yeni A14 ve A14X işlemcilerini üretmeye başlayacak. A14X işlemcilerin iPad Pro 5G'lerde kullanılacağı düşünülüyor. Ayrıca 2021'de 5 nm+ teknolojisiyle yeni A15 işlemcisi gelecek.

TSMC, 2016 yılından bu yana Apple'ın özel A serisi yongalarının tedarikçisi ve ürettiği yongalar giderek daha küçük hâle getiriyor. A10 yonga için 16 nm, A11 yonga için 10 nm, A12 yonga için 7 nm, A13 yonga için 7 nm olan mimari son olarak A14 yonga için 5 nm olacak.