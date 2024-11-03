Apple'ın daha uygun fiyatlı bir Apple Vision geliştirmek ve işlem gücünü iPhone'lara yıkmak istediği iddia edildi.

Apple Vision Pro ilk çıktığında dikkatleri üzerine çekmiş olsa da sonrasında hem fiyatı hem de kullanımının pek kolay olmaması nedeniyle beklenen ilgiyi görmemişti. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Cupertinolu firma şimdi yeni bir başlık geliştirmeyi ciddi ciddi düşünmeye başlamış durumda.

Yeni, daha ucuz Apple Vision modeli, çeşitli özellikleri kullanmayı sağlamak ve başlıktaki işlemciyi hesaplama yükünden kurtarmak için bu görevleri iPhone'lara yönlendirmeyi planlıyor. Yani yeni başlık teknik olarak bir batarya, bir ekran ve bağlantı araçlarından oluşturacak.

Daha önce de gündeme gelmişti

Gurman bu fikri daha önce de gündeme getirmişti ancak o dönemde bu fikir, Apple'ın değerlendirdiği çok sayıda alternatiften biriydi. Aradan geçen zamanda bu alternatifin daha çok öne çıkmaya başladığını söylemek mümkün. Yeni Vision, Xreal gözlükler gibi iPhone'daki içerikleri gözlükteki ekranlara yansıtabilecek.

İsabetli tahminleriyle bilinen bir başka teknoloji habercisi Ming Chi-Kuo, Apple'ın daha uygun fiyatlı Vision başlığını 2027'den sonrasına ertelemişti. Bu durumda "iPhone aksesuarı olan Vision"ın o üründen oluşacak boşluğu doldurması bekleniyor.

Yeni set muhtemelen Apple Vision Pro'dan çok daha erişilebilir olacak ve iPhone modellerinin gelişmiş işlemcilerini de göz önüne aldığımızda yeni başlığın gelişi çok da uzak bir tarihte olmayabilir.