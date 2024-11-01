Apple'ın Vision Pro'su kimi kesime göre başarılı olamasa da Samsung'un da bu alanda yatırım yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Samsung, 2025 yılında Apple'ın Vision Pro'suna karşı rekabet etmek adına ilk karma gerçeklik ürününü piyasaya sürmeyi planlıyor.

Hatırlayacağınız üzere kısa süre önce Google Play Store’un karma gerçeklik ürünlerine özel bir kategori açmasının ardından bu teknolojinin Android cihazlarda daha da yaygınlaşması için şirketlerin girişimlerini artırabileceği iddia ediliyordu. Bu beklenti ve iddialara ek olarak ilk önemli gelişme Samsung cephesinden geldi.

Vision Pro'ya rakip karma gerçeklik cihazı gelebilir

Samsung, 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin kazanç raporunda 2025 yılı için önemli planlarından bahsetti. Şirketin bu raporu gelecek yıl karma gerçekliğe yönelik bir ürünün piyasaya sürülebileceğinin önemli bir göstergesi. Keza Samsung, yılın başında Galaxy S24’ü tanıtırken de bu türden bir cihaz üzerinde çalıştığına yönelik ipuçlarını vermişti.

Öne çıkan raporlar, Samsung’un Qualcomm’un Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemcisini kullanan ve karma gerçeklik cihazları için optimize edilmiş özel bir Android sürümünden faydalanacağını belirtiyor.

Yeni karma gerçeklik cihazının teknik özellikleri henüz netleşmiş değil ancak bazı kaynaklara göre bu cihazın bir başlık yerine gözlük formunda olması muhtemel. Yine de daha fazla detay için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

Peki sizin Samsung'un karma gerçeklik cihazına yönelik beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.