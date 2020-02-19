Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü, ekonomiye olan etkilerini göstermeye devam ediyor. Virüs salgınından en çok etkilenen şirketlerden bir tanesi olan Apple, üretiminin bir kısmını Çin’den Tayvan’a kaydırıyor.

Akıllı telefon ve teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden bir tanesi olan ABD merkezli Apple'ın; iPad, AirPods ve Apple Watch üretiminin bir kısmını Çin dışına çıkaracağı yönünden bilgiler ortaya çıktı. Şirketin, bu ürünlerini üreteceği yeni ülke Tayvan olacak.

Yerel kaynaklarda Apple’ın, MacBook Air ve MacBook Pro’nun birleştirme aşamasını da Tayvan’a kaydırabileceği yönünde haberler bulunuyor. Haberi ortaya atan Taiwan News, tedarik zinciri haberleri konusunda da oldukça güvenilir.

Apple üretimine Corona virüsü etkisi

Taiwan News’ta yer alan habere göre Apple, tedarik zincirindeki kaynaklarını coğrafi olarak çeşitlendirmeyi düşünüyor. Bunun sebebi ise Apple’ın üretimini oldukça ciddi bir şekilde etkileyen Corona virüsünün (COVID-19) yayılması. Ayrıca şirket, Tayvan’daki üretim payını da kademeli olarak artırmayı planlıyor.

Bu senenin ilk çeyreğinde Çin’deki üretim hattının en az üçte birinin boşta olacağı ve şubatın sonundan önce normal üretim seviyesine dönmenin imkânsız olacağı tahmin ediliyor. Buna ek olarak martın ilk on gününde de üretimin normal seviyeye ulaşmasına şüpheli yaklaşılıyor.

Çin’deki üretimin tekrar ne zaman normal haline döneceği konusuysa virüs salgınının daha ne kadar süreceğine bağlı. WHO’nun dün yayınladığı raporlarına göre 24 saat içerisinde 1.909 yeni vaka gerçekleşirken 98 ölüm meydana geldi. Şu an resmi rakamlara göre ölü sayısı 2 bin 12’ye ulaşmış durumda ve Çin’deki risk değerlendirmesi hâlâ 'çok yüksek' seviyesinde.

Apple, bu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Şu anda ve her zaman olduğu gibi asıl önceliğimiz; Çin’deki çalışanlarımızın, tedarik zinciri ortaklarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin sağlığı ve güvenliğidir” ifadelerini kullanmıştı. Şu an üçüncü parti kaynaklar tarafından yapılan tahminlerde Apple’ın, akıllı telefon satışlarında son beş senedeki en düşük seviyeyi göreceği, giyilebilir teknolojide ise %16’lık düşüş yaşayacağı öngörülüyor.