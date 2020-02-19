Tayland Corona Virüsüne Rağmen Neden Sınırlarını Kapatmıyor?

Çin’in Wuhan kentinde patlak veren Covid-19 ya da bilinen adıyla corona virüsü salgını, diğer tüm sektörler gibi turizmi de önemli oranda etkiliyor. Ölümcül salgın nedeniyle pek çok Asya ülkesi sınırlarını kapatmış durumda. Çinli turistlerin uğrak yerlerinden Tayland ise ziyaretçi kabul etmeye devam ediyor. Peki, neden?

Çin’in dış dünya ile iletişimini kesmesine neden olacak kadar tehlikeli bir boyuta evrilen yeni corona virüsü salgını, ilk kez görüldüğü ocak ayından bu yana 2 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Şu ana kadar 74,185 kişiye enfekte olan ölümcül virüs, Çin anakarası dışında 25 ülkede daha görüldü.

Dünyanın en turistik lokasyonlarından Tayland, şu anda 35 vaka ile Çin'den sonra en çok corona virüsü vakası bildirilen ülke. Çin’e çok yakın bir konumda olan ve her yıl milyonlarca Çinli turisti ağırlayan Güneydoğu Asya ülkesi, salgın nedeniyle çok kötü bir turizm sezonu geçiriyor.

Normal şartlarda Bangkok, Pattaya, Puket, Çian May gibi ülkenin turistik konumlarına akın eden Çinli turistler, Pekin hükümetinin uyguladığı karantina ve seyahat yasağı nedeniyle ülkelerinden çıkamıyorlar.

Turizm, Tayland’ın toplam milli gelirinin yüzde 14’ünü oluşturuyor. Son yıllarda ülkeye gelen Çinli turist sayısında önemli bir artış yaşanmıştı. Fakat yeni corona virüsü salgını, Tayland’ı Çinli turistlerden mahrum bıraktı. Bu da, turizm gelirlerinde önemli bir düşüşe neden oldu.

Tayland hükümeti, turizmin daha fazla kan kaybetmemesi için Çinlilerin ülkeye girişlerini engellemiyor. Aksine, onları ülkeye çekmek için çeşitli seyahat acenteleri aracılığıyla kampanyalar düzenliyorlar. Fakat Asya ülkesi, bu çabasından şu ana kadar sonuç alabilmiş değil. Tayland Seyahat Acenteleri Birliği’ne göre corona virüsü salgını, 2020 yılının ilk çeyreğinde ülkeye 1,7 milyar dolara mal olabilir. Yılın tamamındaki kaybın ise 10 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor.