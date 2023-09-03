Apps by Apple sitesinde şirket, hem kendi uygulamalarının hem de cihazlarıyla iyi çalışan sağlam uygulamaların reklamını yapıyor.

Apple ürünlerinin adı geçtiğinde aklımıza gelen ilk kelime ‘uyum’ oluyor. Bu da hem ekosistem içindeki cihazlar arasında hem de bu cihazların her biriyle uygulamalar arasında sağlam bir bağlantı kurulabilmesinden kaynaklı. Örneğin; MacBook, iPad, iPhone ve Watch modelleri arasındaki uyuma bakınca bunu görebiliriz.

App Store’daki Apple ürünlerine özel uygulamaların cihazlarla olan uyumu ise, bize bu bağlantının diğer tarafını gösteriyor. Safari, Haritalar ve FaceTime gibi stabil çalışan uygulamalardan bahsediyoruz. Apple da cihazlarının uygulamalarla olan kayıpsız bağlantısını vurgulamak istemiş olacak ki kendi uygulamalarını sergilediği bir sayfayı yayına aldı.

Apps by Apple, resmi Apple sitesinin bir uzantısı.

Siteye girdiğinizde en başta birkaç uygulama hakkında kısa bilgiler veren kartlar sizi karşılıyor. Final Cut Pro ve iMessage gibi tanıdık yüzleri burada görebiliyorsunuz. Birazcık aşağıya indiğinizde, seçtiğiniz cihaza göre iletişim uygulamaları karşınıza çıkıyor. Bunun da altında yaratıcılık, üretkenlik, keşif, eğlence, sağlık&fitness ve özellikler başlıkları altında uygulamalar var.

Asıl uygulamaların sergilendiği kısım ise en altta bulunuyor. Burada da cihazınızla iyi çalışan sağlam uygulamalar gösteriliyor. Fakat hangi platformda olduklarını ve linklerini göremiyorsunuz. Yani tıklanabilir değiller.

Buradan sonra da Apple’ın erişilebilirlik, güvenlik ve gizlilik konusundaki vurguları göze çarpıyor. Günün sonunda Apple’ın, kendi uygulamalarının reklamını yapmak için böyle bir hamle yaptığını söylemek pek de zor değil.