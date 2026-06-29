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Apple, Bir Yöneticisini Daha OpenAI’a Kaptırdı: Vision Pro Patronu Şirketten Ayrıldı!

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Apple’da Vision Pro departmanının patronu olarak göre yapan Paul Meade’nin OpenAI’a geçiş yapacağı bildirildi.

Apple, Bir Yöneticisini Daha OpenAI’a Kaptırdı: Vision Pro Patronu Şirketten Ayrıldı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Özellikle yapay zekâ firmalarının son zamanlarda teknoloji şirketlerinden üst düzey yöneticileri kendi bünyesine kattığını sık sık görür olmuştuk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Apple’da çok önemli bir görevi bulunan bir isim, yapay zekâ alanındaki en büyük şirket OpenAI’a geçiş yaptı.

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Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre Apple’ın XR gözlüğü Vision Pro’nun geliştirilmesinden sorumlu en üst düzey yöneticilerinden biri olan Paul Meade, OpenAI’a geçme kararı aldı.

İçerikten Görseller

Apple, Bir Yöneticisini Daha OpenAI’a Kaptırdı: Vision Pro Patronu Şirketten Ayrıldı!
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OpenAI’ın donanım bölümünde görev alacak

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Meade, eski Vision Pro patronunun Siri’nin başına geçmesinin ardından geçen yıl Vision Pro departmanının başına getirilmişti. Aynı zamanda Apple’ın yakın zamanda çıkarmayı planladığı günlük kullanıma uygun akıllı gözlüklerin de gelişminde büyük bir rol oynuyordu. Ancak bu planların ortasında firmadan ayrılma kararı aldı. 2010’dan veri Apple’da görev yapıyordu.

Gelen bilgilere göre Meade, Apple’dan bu hafta itibarıyla ayrılacak ve direkt olarak OpenAI’a geçiş yapacak. Kendisinin OpenAI’ın donanım bölümünde görev alacağı ve şirketin gelecekte çıkarmayı planladığı ürünlerinde önemli bir rol oynayacağı bildiriliyor. Apple’da Meade’nin yerine Vision Pro’nun tasarım alanında görev yapan Fletcher Rothkopf getirildi.

Meade, Apple’dan ayrılıp OpenAI’a geçen ilk yönetici değil. Öyle ki daha önce Jony Ive, Tang Tan, Evans Hankey gibi önemli Apple isimlerinin de OpenAI ile birlikte çalışmaya başladığını görmüştük.

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Apple OpenAI

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