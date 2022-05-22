Apple’ın piyasaya sürmeye hazırlandığı Apple Watch 8, tasarımı, fiyatı ve diğer ayrıntılarıyla bir kez daha gündeme geldi. Güvenilir isimler, yeni akıllı saat hakkında önemli detayları öne sürdü.

Apple, yeni ürünleri için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şirket, iPhone 14 serisini hazırlarken bir yandan da giyilebilir teknoloji için mesaisini sürdürüyor. Californialı üretici, son olarak Apple Watch 7 serisiyle karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise Apple Watch 8’in tasarımı ve diğer detayları netleşmeye başladı.

Apple Watch 8 için pek çok iddia ortaya atılıyor. Bazı kaynaklar yeni akıllı saatle ilgili bilgiler paylaşırken, bazısı ise bunun tersini söylüyor. Son cevap ise Apple’ın sürpriz bir seriyle karşımıza çıkacağını gösteriyor.

Apple Watch 8 hakkında önemli iddialar ortaya atıldı



Güvenilir kaynaklardan iDropNews’in haberine göre Apple Watch 8 serisi, önceki nesle kıyasla daha çok çeşitle gelecek. İddialara göre ABD’li şirket, üç yeni Watch 8 serisini piyasaya sürecek. Bunlardan birinin Watch SE, diğerlerinin ise Extreme Edition ve Watch 8'den oluşması bekleniyor.

Watch 7’den bu yana Apple’ın köklü bir değişiklik yapması gündemde. Ancak bu henüz tam olarak gerçekleşmedi. İddialara göre Watch 8 de fark yaratacak bir tasarımla gelmeyecek. Apple, muhtemelen yeni akıllı saat serisinde daha modern ve düz kenarlı bir tasarıma yer verecek. Bunun, son çıkan iPhone’larla uyumlu olacağı tahmin ediliyor.

Fiyat ise tartışılan başka bir konu. Bu noktada da çok fazla iddia ortaya atılırken, iDropNews’de bununla ilgili önemli bir tahminde bulundu. Apple’ın yeni Watch 8 serisi, söylentilere göre 399 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacak. Ancak diğer modeller hakkında henüz bir fiyat bilgisi bulunmuyor. Zira seride premium ve uygun fiyatlı modellerin olması da söz konusu.