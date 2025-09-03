Apple, üst düzey akıllı saat modeli Watch Ultra'yı bu yıl yenileyecek. Apple Watch Ultra 3, 9 Eylül'deki lansmanda duyurulacak. Peki Apple Watch Ultra'nın fiyatı ve özellikleri nasıl olacak?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın en üst düzey akıllı saati Watch Ultra için yenilenme vakti geldi. Şirket, 9 Eylül'de düzenleyeceği büyük lansmanda iPhone 17 serisine ek olarak bu akıllı saatin yeni versiyonunu da tüketicilerle buluşturacak.

Peki Apple Watch Ultra 3 tüketicilere neler sunacak? Bu akıllı saatin fiyatı, özellikleri ve tasarımı nasıl olacak? Bu içeriğimizde Apple'ın yepyeni premium akıllı saatine yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Karşınızda Apple Watch Ultra 3

Önemli bir tasarım değişikliği olmayacak ama...

3. nesil Apple Watch Ultra, dışarıdan bakıldığı zaman bir önceki nesle benzerlik gösterecek. Ancak burada önemli bir tasarım değişikliği yaşanacak. Apple, yeni akıllı saatinde çok daha ince çerçeveler kullanacak. Böylelikle Apple Watch Ultra 3, bugüne kadarki en büyük ekranlı Apple saat olmuş olacak.

Apple Watch Ultra 3 ekranı, üst düzey performans sunmaya devam edecek

Apple'ın Watch Series 10'da kullandığı LTPO3 OLED ekran, Apple Watch Ultra 3'te de bulunacak. 422 x 514 piksel çözünürlük sunacak bu ekran, minimum 1 nit parlaklık desteği sunacak. Always on Display özelliğini aktif eden ve uygun bir ekran tasarımı belirleyen kullanıcı, saatine bakmıyorken bile saniye sayacının değiştiğine şahitlik edecek.

Apple Watch Ultra 3'te yepyeni sağlık özellikleri sunulacak!

Apple Watch Ultra 3'ün öne çıkan detaylarından biri, sağlık özellikleri tarafında olacak. Apple, bu akıllı saatinde tansiyon ölçüm özelliğini aktifleştirecek. Saat, olası bir hipertansiyon durumunda kullanıcıyı uyaracak. Ayrıca ikinci nesil Apple Watch Ultra'da bulunan EKG ve kandaki oksijen seviyesinin ölçümü gibi özellikler, bu akıllı saatte mevcut olacak. Tahmin edebileceğiniz üzere uyku takibi, kalp atış hızı ölçümü ve stres takibi gibi özellikler, Apple Watch Ultra 3'te mevcut olacak. Bu akıllı saatteki veriler, Apple'ın Sağlık uygulaması ile entegre çalışacak.

Apple Watch Ultra 3, spor takibini eksiksiz yapacak

Üçüncü nesil Apple Watch Ultra, spor takibi konusunda oldukça iyi iş çıkaracak. Bu akıllı saat, daha önceki saatte olduğu gibi yüzmeden koşuya kadar onlarca kategoride spor takibi desteği sunacak. Apple'ın bu noktada önemli bir iyileştirme yapması beklenmiyor.

Yeni bir işlemci, uydu bağlantı desteği ve 5G!

Apple, Watch Ultra 3'te "S11" isimli yeni bir işlemci kullanmaya başlayacak. Bu işlemci, daha önceki modellerde kullanılan S10 ve S9 isimli işlemcilerden daha verimli olacak. Performans tarafında önemli bir iyileştirme olmayacak olsa da yeni işlemci, nispeten küçük olması nedeniyle daha büyük bataryanın önünü açacak.

Apple'ın yeni akıllı saatinin en önemli özelliklerinden bir tanesi, uydu bağlantı desteğinin etkinleştirilmesi olacak. Bu özellik, akıllı saatin Wi-Fi veya hücresel bağlantı olmadığı zaman da kullanılabilecek. Acil SOS özelliğine de destek verecek Apple Watch Ultra 3, 5G bağlantı seçeneği sunan ilk Apple saat olarak kayıtlara geçecek.

Apple Watch Ultra 3 ne zaman çıkacak?

Apple Watch Ultra 3, 9 Eylül'de diğer ürünlerle birlikte duyurulacak. Akıllı saatin aynı hafta içerisinde ön siparişe açılması bekleniyor.

Apple Watch Ultra 3'ün fiyatı ne kadar olacak?

Apple Watch Ultra 2'nin lansman fiyatı 799 dolar olarak açıklanmıştı. Yeni saat için fiyat artışı beklentisi bulunmuyor ancak yine de son sözün Apple tarafından söyleneceğini unutmamak gerekiyor.