Apple, watchOS 6.2.8 Beta 2 Güncellemesini Yayınladı

Apple, watchOS 6.2.8 Beta 2 güncellemesini geliştiriciler için yayınladı. Güncellemeden yararlanmak için öncelikle Apple Watch'unuza sertifika indirmeniz gerekiyor. Daha sonra iPhone veya Apple Watch aracılığıyla güncelleme tamamlanabiliyor.

Günümüz teknolojilerinde yazılım güncellemelerinin çok önemli bir yeri bulunuyor. Tüm elektronik cihaz üreticileri de bunun farkında olduğundan dolayı cihazlarımız sürekli yeni güncelleme alıyor. Bazı kullanıcılar sık gelen bu güncellemelerden bıksalar da bazıları bunları dört gözle bekliyor. Aslında cihazınızı daha iyi bir duruma getirmek için gönderilen bu güncellemeler, bazen sadece geliştiriciler için yayınlanıyor.

Apple'ın dört ana işletim sistemi olan iOS, macOS, tvOS ve watchOS'tan Apple Watch'ların işletim sistemi olan watchOS, karmaşık yapısı göz önüne alındığında çok da şaşırtıcı olmayan bir şekilde genel beta sürümünden yoksun. Öncelikle Apple Watch'unuza sertifika indirmeniz daha sonra yazılımı iOS 13.5.5 beta sürümünde olan iPhone'unuza indirip Apple Watch'unuza aktarmanız ve çalıştırmanız gerekiyor.

watchOS'un beta sürümünden yararlanmak için sertifikaya ihtiyaç var:

Apple, zaman zaman iOS, watchOS, tvOS ve macOS için kapalı geliştirici önizlemeleri veya iPhone, iPad, Apple TV ve Mac için genel beta sürümlerini kullanıcılara sunuyor. Beta sürümleri; yeni özellikleri kullanıcılara sunarken iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV veya Mac'inizin standart kullanımını engelleyebilecek ve ana cihazınızda günlük kullanım için tasarlanmamış ön sürüm hatalarını da bünyesinde barındırır.

Apple, kısa bir süre önce watchOS 6.2.8 Beta 2'yi geliştiriciler için yayınladı. Güncellemeyi cihazınıza indirmek için öncelikle Apple Watch'unuzda beta sertifikası olması gerekiyor. Daha sonra iPhone'unuzu veya Apple Watch'unuzu kullanarak yeni güncellemeden yararlanabiliyorsunuz. Beta sürümlerinin geliştiriciler için olduğunu ve cihazınızda sorun yaşamanızın muhtemel olduğunu bir kez daha belirtmekte fayda var.

Geçtiğimiz günlerde Apple, akıllı saati Apple Watch serisine dört farklı renkte kayış ekleneceğini açıklamıştı. Apple Watch kullanıcılarını heyecanlandıran bu haber, kısa sürede oldukça ilgi görmeyi başarmıştı. Yeni renklerdeki kayışlar 329 TL'lik etiketiyle Apple yetkili satış mağazalarında yerini aldı. Konuyla ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.