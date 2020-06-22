Apple, Yenilenmiş watchOS 7'yi Duyurdu

Apple'ın bugün düzenlediği çevrimiçi etkinlikten Apple işletim sistemlerine dair detaylar gelmeye devam ediyor. Apple marka akıllı saatler için kullanılan watchOS'un yeni sürümü watchOS 7'de kullanıcıları birçok yeni özellik bekliyor. Gelin bu yeni özelliklere yakından göz atalım.

Apple, bu akşam çevrimiçi olarak düzenlediği WWDC20'de yeni iPhone işletim sistemi iOS 14 ve iPadOS 14'ün yanı sıra Apple Watch'un yeni işletim sistemi sürümü watchOS 7'den de bahsetti. Apple, yeni watchOS 7 sürümüyle birlikte kullanıcılara birçok yeni özellik sunmayı amaçlıyor.

watchOS 7 sürümüyle birlikte Apple Watch kullanıcıları, Apple Watch arayüzünde daha çok kişiselleştirme seçeneklerine, genişletilen harita kullanımına, farklı Siri fonksiyonlarına, yeni sağlık takibi özelliklerine ve koronavirüse ilişkin yeni sağlık hatırlatmalarına sahip olacak.

Arayüz tasarlama ve paylaşma:

Geliştiriciler ve Apple Watch kullanıcıları, yeni watchOS sürümüyle beraber artık kendi Apple Watch arayüzlerini tasarlayabilecek ve bu tasarladıkları arayüzleri diğer kullanıcılarla paylaşabilecek. Ayrıca kullanıcılar, internette rastladıkları ve beğendikleri arayüzleri kendi Apple akıllı saatlerine entegre edebilecekler.

Genişletilmiş harita kullanımı:

Yeni watchOS sürümüyle artık kullanıcılar, harita uygulamalarından daha geniş kapsamlı olarak yararlanabilecekler. Harita bağlamında yeni gelen özelliklerle birlikte kullanıcılar Apple Watch üzerinden daha geniş kapsamlı yol tariflerine ulaşabilecek ve kullanıma açık bisiklet yollarını görüntüleyebilecek. Kullanıcılar, çok yokuş veya merdiven bulunan bisiklet yollarını görüntüleyip bu noktaları es geçebilecek.

Yenilenen Siri:

Hem iOS 14 ve iPadOS 14 hem de watchOS 7'de yenilenen Siri'yle kullanıcılar, daha karmaşık ve detaylı komutlarla internette sesli arama yapabilecek, sesli olarak mesaj yazabilecek ve Siri'nin çeviri özelliğinden yararlanabilecek. Siri hakkında açıklanan diğer detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

El yıkama hatırlatıcısı:

Dünyada hâlâ devam eden koronavirüs salgını dolayısıyla Apple, işletim sistemlerinde salgınla ilgili güncellemeler yapmaya devam ediyor. Yeni watchOS sürümüyle artık Apple Watch'lar, kullanıcının el yıkadığını algılayıp kullanıcılara en az 20 saniye boyunca ellerini yıkamaları gerektiğini hatırlatacak. Ayrıca Apple Watch'ta bulunan Sağlık uygulaması, kullanıcılara belirli aralıklarla ellerini yıkamaları gerektiğini hatırlatacak.

Antrenman takibi:

watchOS 7'den önceki sürümlerde de sağlık konusuna çok önem verilen Apple Watch artık yeni işletim sistemi sürümüyle beraber kullanıcıların kalp atışlarını ve antrenman yoğunluklarını ölçebilecek. Bu sayede Apple Watch, dans eden veya spor yapan kullanıcıların ölçtüğü değerlerine göre yaktıkları kalori miktarlarını hesaplayacak.

Uyku takibi:

Yeni Apple Watch işletim sistemi sürümü watchOS 7'yle birlikte kullanıcılar artık uykularını takip edebilecek. Kullanıcılar yeni sürümle birlikte kendilerine uyku rutinleri ve uyku hedefleri oluşturabilecek. Ayrıca uyku moduna geçildiğinde kullanıcının uyku süresi boyunca Apple Watch ekranı otomatik olarak kapalı kalacak ve kullanıcıyı rahatsız etmemek için hiç ses çıkarmayacak. Bunun yanı sıra artık Apple Watch'lar kullanıcının uyku sırasında yaptığı hareketleri algılayıp uyku kalitesini takip edebilecek.