Apple, iPadOS 14'e Gelecek Yeni Özellikleri Açıkladı

Apple, WWDC20 etkinliği kapsamında izleyicilerine iPadOS 14’ün yeni özelliklerini tanıttı. iOS 14’teki neredeyse tüm özelliklere sahip olan iPadOS 14, birtakım farklı geliştirmelerle karşımıza çıkacak.

Apple, bu sene düzenlediği WWDC20 etkinliğinde kullanıcılarına iOS 14’ün yanı sıra iPadOS işletim sisteminde yaptığı yenilikleri de tanıttı. Üstelik iPadOS 14’te iOS 14’teki özelliklerin büyük bir çoğunluğu da kullanılabiliyor.

Peki, Apple’ın tabletleri için geliştirdiği işletim sisteminin yeni sürümünde kullanıcılara ne gibi yeni özellikler sunuluyor? İşte Apple Pencil’dan 'Widget'lara kadar iPadOS 14’te kullanıcılara sunulacak yeni özellikler.

iPadOS 14 ile birlikte gelen yeni özellikler

iPadOS 14 için tanıtılan ilk özellik, App Library (Uygulama Kütüphanesi) oldu. Tıpkı iOS 14’teki gibi çalışan bu özellik sayesinde cihazda yüklü olan uygulamalar otomatik olarak organize hâle getirilecek. Uygulamalar, kategorisine ve diğer faktörlere göre organize edilecek.

Yine iOS 14’teki gibi çalışan bir diğer özellik olan Widget’lar da iPadOS 14'te karşımıza çıkıyor. iPadOS 14 ile birlikte Widget’ları ana ekranda istediğiniz bir noktaya yerleştirebilecek ve boyutunu ayarlayabileceksiniz. Bu Widget’ları da Widget galerisinden edinebileceksiniz.

iPadOS 14’e getirilen bir diğer yeni özellik de yeni kenar çubuğu oldu. Yeni kenar çubuğu; fotoğraflarınızı, müziklerini ve diğer dosyalarınızı düzenlemenizde size yardımcı olacak. Kullanıcıların oldukça işine yarayacak olan bir diğer özellikse yeni çağrı arayüzünde oldu. iPadOS 14 ile birlikte cihazınızı kullanırken bir çağrı aldığınızda, çağrı arayüzü tüm ekranı kaplamak yerine ekranın üst tarafında belirecek.

Etkinlikte kullanıcılara tanıtılan bir diğer özellik de Universal Search’tü. Yeniden tasarlanan arama deneyiminde dosyalar ve uygulamaların aranabilmesinin yanı sıra internetten de arama yapılabilmesine olanak tanınıyor. Apple Pencil için yapılan geliştirmelerse şöyle: Scribble desteği, şekil tanıma, el yazısı tanıma, akıllı seçim. Ayrıca artık Apple Pencil kullanılarak herhangi bir metin alanına da notlar alınabilecek.