Apple, iOS 14'ü Tanıttı: İşte İlk Görüntüler ve Özellikler

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, iPhone cihazlara güç veren iOS işletim sisteminin yeni sürümünü tanıttı. Dilerseniz gelin önümüzdeki aylarda kullanıcılara sunulacak olan iOS 14'ten ilk görüntülere ve yeniliklere göz atalım.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple’ın her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) için tarih geldi çattı. Bugün Türkiye saati ile 20.00’da başlayan ve 26 Haziran’a kadar sürecek olan WWDC20, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sene ilk kez çevrimiçi ortamda gerçekleştiriliyor. Etkinlik boyunca iOS, macOS, tvOS, watchOS ve diğer Apple hizmetlerinin tanıtılması bekleniyor.

Apple kullanıcılarının en merak ettiği yeniliklerden biri şüphesiz iOS 14. Yeni işletim sisteminin hangi cihazlarda destekleneceği, neler getireceği ve neleri değiştireceği merakla bekleniyor. Biz de bu yazımızda WWDC20’de ilk kez gösterilen ve ilerleyen aylarda yayınlanacak olan iOS 14 ile birlikte gelecek yenilikleri sizlere aktaracağız.

iOS 14 neler sunacak?

Uygulama Kütüphanesi

Sayfalarca uygulama ile oldukça karmaşık gözüken ekran sayfaları, App Library ile tarihe kavuşacak. Kullanıcıların sıklıkla kullandığı uygulamaları otomatik kategorilere ayıran özellik, sayfaların ana ekrandan gizlenmesine izin vererek çok daha sade ve şık bir ana ekran görünümü elde etmeye yardımcı olacak.

Widgets

Android'de uzun bir süredir olan ancak iPhone kullanıcılarının uzun bir süredir mahrum kaldığı özellik, iOS 14 ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunuldu. Kullanıcıların ana ekranı Widget Gallery’deki “Hava Durumu” gibi uygulamalarla diledikleri şekilde ve diledikleri boyutlarda özelleştirebilecekleri bu özellik, iPhone kullanıcılarının beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Picture in Picture

Android sistemlerde yıllardır kullanılan bu özellik, tahmin edebileceğiniz gibi bir video izlerken diğer uygulamalar arasında gezinmenize olanak sağlıyor. Picture in Picture ile herhangi bir videoyu ekranın istediğiniz yerine taşıyabilir; video ekranda çalarken Mesajlar, Notlar veya diğer uygulamalara dönebilir ve bir yandan video izlerken diğer yandan işlerinizi halledebilirsiniz.

Siri

iOS 14 ile birlikte sesli asistan yazılımı Siri’de de bazı değişiklikler olacak. Tamamen yeni bir tasarım ve yeni bir deneyim vadeden Siri, yenilenen sürümünde Safari veya herhangi bir uygulama açıkken aktifleştirdiğinde tüm ekranı kaplamak yerine ekranın altında küçük bir simge olarak belirecek.

Kullanıcılar, Siri’ye herhangi bir soru yönelttiğinde ise ekranın üzerinde küçük bir widget belirerek soruyu yanıtlayacak, böylece kullanıcıların iş akışı kesintiye uğramayacak. Bunula birlikte Siri ile artık sesli mesaj göndermek ve ‘dikte’ kullanmak da mümkün hâle geldi.

Mesajlar

iOS 14 ile yenilecek uygulamalardan bir diğeri Mesajlar olacak. Kullanıcıların ileti dizilerini sabitleyebileceği yeni Mesajlar uygulaması, yüz maskesi ve yaş seçeneklerini içeren özelleştirme seçeneklerine sahip pek çok Memoji aksesuarını da beraberinde getirecek.

Bununla birlikte Mesajlar’a eklenen satır içi yanıtlar özelliği ile tıpkı WhatsApp’ta olduğu gibi belirli bir iletiyi yanıtlamak ve belirli bir ileti dizesini görüntülemek mümkün hâle geldi. Bu özellik, işlerin iyice karıştığı grup sohbetlerinde büyük bir kolaylık sunacak gibi görünüyor.

Apple Haritalar

Yemek yemek, alışveriş yapmak veya yeni yerler keşfetmek istediğinizde daha iyi öneriler sunmak için Zagat veya AllTrails gibi şirketlerden rehberler alacak olan yeni Apple Haritalar, yenilenen tasarımıyla tüm harita işlemlerinizi çok daha kolay bir şekilde yapmanıza yardımcı olacak. Bunun yanı sıra Apple Haritalar ile artık bisiklet dostu yol tarifleri almak mümkün olacak. Bu özellik; ilk olarak New York, Los Angeles, San Francisco, Şangay ve Pekin bölgeleri için kullanımda olacak.

Çeviri

Apple’ın iOS 14 ile birlikte getireceği en önemli özelliklerden biri, tamamen çevrimdışı çalışan yeni bir Çeviri uygulaması olacak. Başlangıçta İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Arapça, Portekizce ve Rusça olmak üzere 11 farklı dili destekleyecek olan uygulama, yapay zekâ desteği sayesinde internet erişimine ihtiyaç duymadan gerçek zamanlı ve karşılıklı bir çeviri sunacak.