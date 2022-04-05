Apple'ın her yıl düzenlenen WWDC konferansının bu yılki tarihleri belli oldu. Peki, 6 - 10 Haziran arasında gerçekeleşecek olan konferanstan beklentiler neler?

Apple’ın her yıl düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC) tarihleri belli oldu. Bu yıl içerisinde sıkça iddialara konu olan pek çok ürünün tanıtımının yapılması beklenen konferans 6 – 10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinliğe yönelik söylentiler uzun zamandır devam ediyor ve öne çıkanlar arasında M2 yonga seti, macOS 13 ve iOS 16 gibi konu başlıkları var. Her yıl Apple tarafından haziran ayının başlarında gerçekleştirilen konferansla ilgili bu yıl da beklentiler büyük. Ancak Apple'ın etkinlik öncesi sızıntılar konusunda ne kadar ağzı sıkı olduğunu düşünecek olursak, kimse tam olarak ne ile karşılaşacağımızı bilmiyor. Gelin birlikte üzerinde en çok durulan olasılıkları inceleyelim.

Apple'ın en yeni teknolojileri için beklenti büyük

Pandemi süresinde birçok firmanın bu konferasları iptal etmesine rağmen Apple çevrim içi olarak bilgisayar ortamından da olsa WWDC konferansıyla kullanıcılarına yeni teknolojilerinden bahsetmekten asla vazgeçmedi. Apple bu yılki yeniliklerini yine WWDC konferansında Tim Cook’un sunumuyla 6 Haziran saat 9:00 – 18:00 arasında açıklamaya hazırlanıyor.

Özellikle pek çoğumuzda merak uyandıran M2 yonga setiyle ilgili bilgiler verilmesi beklenen ve pek çok söylentiyle ilgili netleşen bilgilere sahip olabileceğimiz konferans şimdiden merak uyandırmayı başardı. Konferansın kullanıcılar ve geliştiriciler için sürprizlerle dolu olacağı söyleniyor. Peki 10 Haziran tarihine kadar sürecek olan WWDC konferansında görmeyi beklediğimiz şeyler neler? Gelin bir bakalım...

Apple’ın iOS 16’yı tanıtma olasılığı oldukça yüksek

Konferans tarihleri yaklaştıkça Apple’ın iOS 16’yı tanıtacağına ilişkin iddialar da giderek büyük bir hız kazandı. Google’ın Android 13 sürümüyle ilgili ortaya çıkan iddiaların sayısının bir hayli artması ve giderek daha güçlü teknolojilere konu olmasıyla birlikte Apple, yeni iOS 16’yı tanıtmak için gerçekten de güzel bir zamanlama yapabilir.

Ancak şunu da belirtmek de fayda var iOS 16 konferansta tanıtıldığı takdirde bu sürümün kullanıcılardan önce geliştiriciler için bir önizleme olarak sunulması ve ardından da resmi hale getirilmesiyle birlikte yaklaşık bir ay sonra beta kullanıcıların deneyimine sunulmasını bekleyebiliriz. Etkinlikte iOS 16’nın tanıtılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

MacOS 13 de gündemde

Apple'ın iPhone telefon modellerine getirmesi beklenen yeni işletim sistemi sürümüyle birlikte benzer bir durumun Mac modelleri içinde gerçekleştiğini görmemiz oldukça büyük bir olasılık. Mac’lere gelmesi beklenen yeni sürümle ilgili de çok sayıda iddia mevcut. Bunların ne kadarının doğru ne kadarının sadece bir iddia olduğu ise ilerleyen günlerde gerçekleşecek olan konferansla birlikte netlik kazanacak.

MacOS 13'ün adının ne olacağı ve cihazların görünümünde ne gibi değişiklikler olacağı da bir başka tartışma konusu. Bazı Apple analistleri bu sürümün adının ‘Mammoth’ olacağını ileri sürüyor.

M2 yonga seti

Apple’ın geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinliğinde M1 yonga setine gelecek olan yeni ‘kardeşlerinden’ bahsetmiştik. M1 Ultra’nın ilk defa ortaya çıktığı etkinliğin ardından, M1 serisinin son ferdi olduğu düşünülmüştü. Bu durumda yeni M2 yonga setinin de kısa bir süre içerisinde açıklanması ve piyasaya çıkacak olan Mac cihazlarda yerini alması oldukça yüksek bir olasılık olarak görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde de bahsettiğimiz gibi bazı Apple analistleri yeni MacBook Air modellerinde M2 yonga setini görmeyi beklediklerini söylüyor. M2 yonga setinin WWDC konferansında ortaya çıkması durumunda yeni MacBook Air’i görme ihtimalimiz de oldukça olası ancak tabii ki yine söylemek gerekir ki bunların hepsi sektörün beklentisi. Ne kadarının gerçekleleceğini ise birkaç hafta sonra öğrenmiş olacağız