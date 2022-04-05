Yatırım şirketi Loop Capital, yatırımcılarına gönderdiği bir notta Apple'ın mini modellerine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Notta Apple'ın küçük telefonları artık kimsenin istemediğini fark etmeye başladığı belirtildi. Ayrıca bu modellerin satışlarının da beklenenden düşük olduğu ifade edildi.

Apple, teknolojinin gelişmesiyle 'büyüyen telefon' furyasında uzun süre paralel bir şekilde devam ettikten sonra iPhone 12 serisiyle bir ilke imza atmıştı. Şirket, telefon serisine daha küçük telefonları özleyenlere hitap edecek yeni bir model eklemişti. Serinin en ucuz modeli olan ve iPhone 13 serisinde de karşımıza çıkan bu model, ‘mini’ modeliydi.

Fakat Apple, son gelen haberlere göre ‘mini’ modellerinin artık çok tutmadığını fark etmiş durumda. Yalnızca küçük telefon özleyenlere veya daha az para vermek isteyenlere hitap eden bu modeller hakkında gelen son haber, Apple’ın iPhone 12 ve iPhone 13 mini satışlarından istediğini alamadığını gösterdi.

'mini' satışları beklendiği gibi gitmedi:

Loop Capital’dan John Donovan, yatırımcılarına gönderdiği notta Apple’ın iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini satışlarının pek de iç açıcı olmadığını belirtti. Bununla birlikte Apple’ın küçük telefonların ‘sınırlı çekiciliğinin’ olduğunu farkına varmaya başladığını vurguladı. Donovan, küçük telefonlara olan ilginin azlığının da Apple’ı ‘şaşırttığını’ ifade etti.

Bununla birlikte Donovan, Apple’ın yakında iPhone SE Plus modelini dahi piyasaya sürebileceğini öne sürdü. Donovan’ın yorumlarına bakacak olursak Apple, sonraki serilerinde artık ‘mini’ modeline yer vermek istemeyebilir gibi duruyor. Şirketin son kararınıysa ancak zaman geçtikçe öğreneceğiz.