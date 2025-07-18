Apple, yapay zekâ teknolojisi Apple Intelligence için reklam filmi yayımladı. Eğlenceli reklam filminde, fotoğraflardan istenmeyen nesneleri temizleyen özelliğe odaklanılıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 15 Pro ve sonraki modellerde kullanılabilen yapay zekâ teknolojisi Apple Intelligence için reklam filmi yayımladı. iPhone 16 kullanılarak yayımlanan reklam filmi, oldukça eğlenceliydi.

Apple'ın reklam filmleri, genelde bir tema üzerine inşa ediliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere Apple Intelligence için yayımlanan reklam filmi de aynı şekilde oluşturulmuştu. Bu kez sevimli bir kediyi kullanan şirket, Apple Intelligence kapsamında kullanıma sunulan ve fotoğraflardaki istenmeyen nesnelerin kaldırılmasına odaklanan "Clean Up" özelliğini detaylandırmış oldu.

İşte Apple'ın yeni reklam filmi:

Yukarıdaki reklam filminde de görebileceğiniz üzere Clean Up, bir fotoğrafta istenmeyen bir nesnenin saniyeler içerisinde ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Ancak bu özellik, geçtiğimiz dönemlerde Samsung Galaxy S25 serisinin aynı özelliği ile kıyaslanmış ve ortaya oldukça komik sonuçlar çıkmıştı.

Samsung Galaxy S25 ile iPhone 16'nın nesne silme özelliklerinin kıyaslanmasına ilişkin sonuçlar için:

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple Intelligence'ın istenmeyen nesneleri kaldıran yapay zekâ özelliğini denediniz mi? Performansını nasıl buldunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.