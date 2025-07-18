Apple, ünlü sızıntı kaynağı Jon Prosser ile davalık oldu. Bu davanın nedeni, iOS 26'nın Liquid Glass tasarımının resmî duyurudan aylar önce sızdırmış olmasıydı. İşte bu önemli olayla ilgili tüm detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan, akıllı telefon dünyasındaki dengeleri değiştirecek bir hamle geldi. Şirket, sektörün en bilindik sızıntı kaynaklarından biri olan Jon Prosser'a dava açtı. Bu davadan çıkacak sonuç, Apple ve Samsung gibi firmaların piyasaya sürülmeyen telefonları için yaşanan sızıntılarını tarihe gömebilir gibi görünüyor. Gelin hep birlikte bu önemli olayın detaylarına bakalım.

Jon Prosser, iOS 26 tanıtılmadan aylar önce katıldığı bir podcast yayını sırasında işletim sisteminin yeni tasarımını göstermişti. Hatta biz de bu tasarımı sizlere aktarmıştık. İşte Apple ile ünlü sızıntı kaynağını davalık eden mesele tam olarak bu. Apple, şirketin ticari sırlarının kötüye kullanıldığı gerekçesiyle şikâyetçi olmuş durumda. Bu arada; Jon Prosser'ın yanı sıra Michael Ramacciotti'ye de dava açıldı.

Apple, iOS 26 sızıntısının nasıl yaşandığını şöyle açıklıyor:

Apple'ın şikâyet dilekçesinde yer alan bilgilere göre Jon Prosser ile Michael Ramacciotti, işletim sistemini sızdırmak için Ethan Lipnik isimli bir Apple çalışanını hedef aldılar. Önceden plan yapan, Lipnik'in iOS 26 ile çalışan telefonunun şifresini öğrenen ve bir süre bu telefonu kullanmayı başaran ikili, FaceTime görüşmeleri de gerçekleştirdiler. Tabii tüm bunlar, ekran kaydedici uygulamalar ile kayıt altına alınmıştı. Apple'a göre Prosser, bu olay için Ramacciotti'ye para ödedi.

Apple, şikâyet dilekçesi haricinde konuyla ilgili konuşmadı. Ancak Jon Prosser, hakkında açılan tazminat davasına sert çıktı. Apple'ın dilekçesinde anlatılan şeylerin gerçek olmadığını söyleyen sızıntı kaynağı, konuyu görüşmek istediğini belirtti. Apple'ın buna nasıl bir cevap vereceği ise şimdilik bilinmiyor.