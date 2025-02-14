Apple'ın önümüzdeki hafta tanıtacağı iddia edilen iPhone SE 4'ün temel depolama alanının 64 GB olacağı ortaya çıktı.

19 Şubat'ta tanıtılması beklenen Apple'ın fiyat performans iPhone modeli iPhone SE 4'ün temel depolama alanı ortaya çıktı.

Çinli bir perakendeciden ortaya çıkan detaylara göre Apple'ın bu yeni fiyat performans iPhone modeli, günümüzde 128 GB depolama alanlarının bile minimum kabul edildiği bir noktada şaşırtıcı şekilde 64 GB depolama alanı ile gelecek.

Son haftalarda ortaya çıkan yeni detaylar, iPhone SE 4'ün başlangıç fiyatının 499 dolar olacağını yani önceki modele kıyasla 70 dolarlık bir artışla geleceğini ortaya koyuyordu. Bu artışa rağmen depolama alanında 64 GB'ın tercih edilecek olması kullanıcıların kafasında soru işareti oluşturmuş durumda.

iPhone SE 4 ne kadar olacak?

Sızıntıda yer alan fiyatlandırmaya göre Apple, iPhone SE 4'ü aşağıdaki depolama alanları ve fiyatlar ile piyasaya sürecek.

Konfigürasyon Fiyat iPhone SE 4 (64 GB) 499$ iPhone SE 4 (128 GB) 599$ iPhone SE 4 (256 GB) 699$

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