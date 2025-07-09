Sızan detaylara göre Apple, M4 çipli yeni bir Vision Pro'yu bu yıl bitmeden piyasaya sürecek. Peki bu Vision Pro'yu öncekinden ayıran farklar neler?

Her ne kadar ilk çıktığı dönemden bu zamana dek istenen ilgiyi görmemiş olsa da Apple bu yıl Vision Pro'nun yenilenmiş bir versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. En büyük yenilik, cihazın artık Apple’ın son dönemde iPad Pro ve bazı Mac’lerde kullandığı güçlü M4 çip ile gelecek olması. Bu çip sayesinde Vision Pro’nun performansı ciddi oranda artacak.

Aslında daha önce bazı analistler, yeni modelin M5 çiple geleceğini iddia etmişti ama son bilgiler, Apple’ın bu yıl M4 çipte karar kıldığını gösteriyor. Mevcut Vision Pro’da M2 çip bulunuyor, yani M4 bile performans noktasında aslında ciddi bir sıçramaya işaret ediyor.

M4 çip ve yepyeni bir kayışa sahip olacak

Yeni modelde sadece çip değil, konfor da büyük oranda geliştirilecek. Apple, baş ağrısı ve boyun gerginliğini azaltacak yeni bir baş bandı üzerinde çalışıyor. Mevcut Vision Pro'daki kayışlar bazı kullanıcılar için rahatsız ediciydi. Yeni geliştirilen kayış, Vision Pro'yu uzun süre kullanmayı daha kolay hâle getirecek.

Ayrıca Apple, cihazın yapay zekâ özelliklerini daha iyi çalıştırabilmesi için geliştirilmiş bir Neural Engine üzerinde de testler yapıyor. Bu testlerin sonucunda nihai üründe ne gibi yeni özellikler göreceğimiz ise şimdilik ortaya çıkmış değil.

Bu yıl çıkacak olan bu yeni sürümden sonra Vision Pro ile ilgili 2026’ya kadar başka bir yeni sürüm piyasaya sürülmeyecek. Apple, 2027’de çok daha hafif bir model çıkarmak için çalışmalarını o alana yoğunlaştıracak. Hatta o modelin adı ise "Vision Air" olacak.

Peki siz gelecekte bir Vision Pro veya Vision Air almayı düşünür müydünüz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.